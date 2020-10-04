وطن النهار

قدم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الاماراتيين واجب العزاء في وفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وذلك في مقر سفارة دولة الكويت لدى الامارات في ابوظبي.

وذكرت السفارة الكويتية في بيان تلقته «كونا» ان المعزين دونوا كلمات في سجل التعازي بالسفارة أعربوا فيها عن خالص عزائهم ومواساتهم لقيادة وشعب دولة الكويت في وفاة سمو الامير الراحل راجين من المولى العزيز القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أسرة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي الكريم الصبر والسلوان.

وافاد البيان بان المعزين كان من بينهم وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل المزروعي ووزير التربية والتعليم الاماراتي حسين الحمادي ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد البواردي ومستشار الشؤون القضائية والدينية في وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف علي الهاشمي ورئيس دائرة تنمية المجتمع في ابوظبي الدكتور مغير الخييلي ورئيس دائرة الطاقة في ابوظبي المهندس عويضة المرر.

من جانبه استذكر سفير الكويت لدى الامارات عميد السلك الدبلوماسي صلاح البعيجان المسيرة المشرفة لسمو امير البلاد الراحل في العمل السياسي والدبلوماسي والتي ضرب فيها اروع الامثلة في دعم القضايا العربية والاسلامية والعمل على وحدتها واستقرارها الى جانب بصمات سموه البارزة في دعم الامن والسلم الاقليمي والدولي.

وتقدم البعيجان بخالص العزاء الى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد والى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بوفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد.

يذكر ان السفارة الكويتية لدى الامارات افتتحت سجل التعازي يوم الاربعاء الماضي في مقر السفارة في أبوظبي ولمدة ثلاثة أيام.

