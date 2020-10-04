وطن النهار

أعرب مسؤولون يونانيون وسفراء عرب وأجانب لدى أثينا أول من أمس الجمعة عن صادق تعازيهم ومواساتهم لوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه-.

واستحضر رئيس ادارة الشرق الأوسط والخليج بوزارة الخارجية اليونانية ثيوذوروس ثيوذور الانجازات التي قام بها أمير البلاد الراحل والتي لمسها خلال عمله في الكويت.

وأكد دور الأمير الراحل في الساحة الدولية وسياسته الحكيمة التي جعلت الكويت تتبوأ مكانا مرموقا بين مصاف الدول.

من جانبه قدم وزير الخارجية اليوناني الأسبق يورغوس كاتروجالوس تعازيه بوفاة أمير البلاد الراحل، مؤكدا ان سموه ترك بصمات ستبقى خالدة في سجل العلاقات الدبلوماسية الدولية.

بدورها أكدت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية اليونانية - الكويتية النائب كاترينا مونويو ان العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية في عهد أمير البلاد الراحل معربة عن تعازيها باسمها ونيابة عن أعضاء البرلمان اليوناني بوفاة الأمير الراحل.

ومن جهته اعتبر بانيوتيس ميخالوس المستشار الخاص لوزير التنمية والاستثمار اليوناني ان أمير الكويت الراحل كان صوتا للحكمة والانسانية بقيمها ومبادئها وأعطى قضايا السلام والاستقرار في المنطقة أقصى جهوده.

