وطن النهار

رفع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة، معاهدا سموه على السمع والطاعة لرفعة وازدهار الوطن المعطاء.

وقال الشيخ مشعل في تصريح صحافي: نغتنم هذه المناسبة لنؤكد أمام الله والشعب الكويتي الكريم تعهدنا بالسمع والطاعة، واضعين نصب أعيننا دوما خدمة وطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة اقتداء بمسيرة سموكم، وسمو أميرنا ووالدنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه في بذل الغالي والنفيس من أجل رفعة وتقدم وازدهار وطننا المعطاء، سائلين المولى جل وعلا أن يحفظ سموكم ذخرا لكويتنا الحبيبة، وقائدا حكيما لاستكمال مسيرة العطاء والرخاء لبلادنا وشعبنا الكريم، وأن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية، كما نسأله عزوجل أن يديم على الوطن، نعمة الأمن والأمان وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم.

