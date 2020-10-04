وطن النهار

استأنفت قنصلية الكويت العامة في ميلانو وشمال إيطاليا تلقي العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه بالتزامن مع اقامة مسجد المدينة صلاة الغائب على روحه الطاهرة.

وقالت القنصلية في بيان لـ «كونا» ان القنصل العام عبدالناصر بوخضور استمر في تلقي التعازي لليوم الثالث من المعزين الذين يتوافدون على مقر القنصلية ويتقدمهم قناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية والأجنبية والشخصيات ومواطنون في ميلانو.

وذكر بوخضور أن العديد من المسؤولين الإيطاليين وأصدقاء الكويت في ميلانو ومناطق شمال إيطاليا وممثلي الجمعيات والجاليات العربية والإسلامية توافدوا لتقديم العزاء الى مقر القنصلية وكذلك عبر البرقيات والبريد الإلكتروني في ظل الأوضاع الصحية الراهنة بسبب وباء «كورونا المستجد - «كوفيد - 19» .

ورفع بوخضور خالص تعازيه الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والى سائر أسرة ال صباح الكريمة والحكومة والشعب الكويتي الوفي بوفاة المغفور له بأذن الله فقيد الكويت والانسانية سائلا المولى عز وجل أن يعين سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ويوفقه ويرعاه.

ومن جابنها أقامت الجالية الاسلامية بمدينة ميلانو عاصمة شمال ايطاليا اليوم صلاة الغائب على روح «فقيد الأمتين العربية والإسلامية” الطاهرة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل في مسجد (دار الثقافة الإسلامية والعربية) بمشاركة لافتة رغم الظروف الحالية بسبب وباء كورونا.

وتوجه امام المسجد والمصلون بالدعاء مبتهلين الى الله أن يتغمد سموه بواسع رحمته ورضوانه متذكرين بمشاعر الحب والامتنان أفضال الفقيد الخيره ومناصرته لقضايا الاسلام والحوار ودعمه الكريم والمسلمين برعايته التي شملت الناس في كل صوب بلا تمييز تجسيدا.

