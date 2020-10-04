وطن النهار

قال سفير دولة الكويت لدى بولندا خالد الفضلي إن السفارة فتحت سجلا للمعزين بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتقدم السفير الفضلي في بيان تلقت «كونا» نسخة منه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بهذا المصاب الجلل سائلا المولى تعالى أن يرحم الراحل الكبير ويسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عن أبنائه الشعب الكويتي خير الجزاء.

وقال السفير الفضلي ان العديد من المسؤولين البولنديين قدموا لمقر السفارة لتقديم واجب العزاء على رأسهم نائب رئيس مجلس النواب ماوغوجاتا غوشيفسكا ومدير مكتب الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ليشيك كينيفيتش.

واضاف انه إلى جانب ذلك حضر وفد رسمي من ديوان الرئاسة ووزارة الخارجية ضم كلا من رئيس مكتب الشؤون الخارجية في مكتب الرئيس ومديرة إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية باتريتسيا أوزكان - كارولينسكا التي نقلت رسالة تعزية شفهية من وزير الخارجية بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح واعتزازه بكل ما قام لتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وبولندا.

