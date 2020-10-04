وطن النهار

قال سفير دولة الكويت لدى سويسرا السفير بدر التنيب ان مقر السفارة بالعاصمة برن فتح سجلا للتعازي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه. وأضاف السفير التنيب في تصريح لـ «كونا» ان كبار رجال الدولة في الحكومة السويسرية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية قد توافدوا على مقر السفارة للعزاء في المصاب الجلل سائلين المولى عز وجل ان يرحم الفقيد الراحل الكبير وان يسكنه فسيح جناته. وأشار الى ان مجلس الحكم الاتحادي السويسري قد نكس علم سويسرا على القصر الاتحادي في العاصمة برن يوم أمس الجمعة لمدة يوم واحد حدادا على وفاة سمو الامير الراحل ما يعكس مدى حزن القيادة السياسية السويسرية على الفقيد الراحل.