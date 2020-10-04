وطن النهار

قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير واجب العزاء بوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- بمقر سفارة الكويت لدى المملكة.

وقالت السفارة الكويتية في بيان امس ان الوزير الجبير أعرب عن خالص تعازيه القلبية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ونوه بكل ما قدمه سمو الامير الراحل خلال مسيرته على جميع الأصعدة الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية.

من جانبه، قال سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح «أحسن الله عزاءنا جميعا وعظم الله أجرنا وغفر الله لسمو امير الانسانية وأسكنه فسيح جناته وألهمنا الله الصبر والسلوان».

وأعرب السفير الشيخ علي الخالد عن خالص الشكر للوزير الجبير وللقيادة السعودية والشعب السعودي الكريم على مشاعرهم الأخوية الطيبة في هذا المصاب سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

