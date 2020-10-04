وطن النهار

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ان وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- تعد خسارة للكويت والأمتين العربية والإسلامية.

وقال العثماني في تصريح لـ «كونا» انه برحيل المغفور له بإذن الله تعالى فقدت الأمة العربية «قيادة عربية تميزت بالحكمة وبعد النظر وسداد الرأي في التعاطي مع مختلف القضايا المصيرية للأمة العربية والإسلامية».

وأعرب عن احر التعازي وصادق المواساة للشعب والحكومة الكويتيين سائلا البارئ عزوجل أن يشمل الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يتقبله بالقبول الحسن في أعلى عليين.

