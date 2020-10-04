وطن النهار

قال عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ان الكويت خسرت بوفاة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- «قائدا عظيما تجاوزت المنطقة بحكمته ازمات سياسية اقليمية ودولية عدة». ووصف في تصريح لـ «كونا» الامير الراحل بانه «قائد الدبلوماسية الكويتية وعرابها» وأحد القادة البارزين في الشرق الاوسط والذي كان له دور مؤثر في اطفاء بؤر التوتر وحل الصراعات منذ ان كان وزيرا للخارجية. وقال ان سمو الامير الراحل كان شخصية استثنائية ليس على مستوى منطقة الخليج او العالم العربي بل على المستوى الدولي حيث تم تكريمه في الامم المتحدة ومنحه لقب قائد العمل الانساني. واضاف ان الامير الراحل كان يتمتع بسمعة طيبة في الاوساط السياسية العالمية والبريطانية على وجه الخصوص نظرا لدوره البارز في دعم العمل الانساني. واستذكر السفير الدويسان الدور الذي لعبه الامير الراحل في دعم اربعة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الشعب السوري وكان اخرها الذي استضافته العاصمة البريطانية في فبراير عام 2016.

واشار السفير الدويسان الى ان سفارة الكويت في المملكة المتحدة ستبدأ استقبال التعازي من خلال موقعها الالكتروني نظرا لصعوبة استقبال المعزين شخصيا احترازيا بسبب تفشي وباء فيروس «كورونا المستجد».

وفي ختام تصريحه اعرب السفير الدويسان عن تمنياته لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد بالتوفيق والسداد، مؤكدا ان سموه سيكون خير خلف لخير سلف وسيستكمل قيادة الدولة مستنيرا بالارث السياسي الذي ورثه من اخيه الراحل عميد السياسة الدولية سمو الشيخ صباح الاحمد.

