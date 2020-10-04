وطن النهار

نعى مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني «فنار» فقيد الأمتين العربية والإسلامية ودول العالم الصديقة قائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر -رحمه الله وطيب ثراه-.

وقال رئيس المركز د. خالد يوسف الشطي إن وفاة سموه مصاب جلل أحزن أهل الكويت على فراق والدهم لا حاكمهم، كما أحزن دول العالم لأنه كان عميدا للدبلوماسية، عمل فيها لأكثر من أربعين عاما، وكان داعيا للسلام والمحبة بين الجميع، ومحافظا على علاقة معتدلة مع كل الدول، ومساهما في مناصرة المظلومين والمنكوبين .

وأضاف الشطي إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على فراق الشيخ صباح الأحمد، لكن لا اعتراض على مشيئة الله وقدره، وعزاؤنا أن إنجازاته وأعماله الوطنية والإنسانية باقية شاهدة على ذلك وتفتخر بها الأجيال عبر التاريخ، بعد أن أحدث في الكويت نقلة نوعية في عملها الخيري والإنساني ورفع رايتها بين الدول عالية خفاقة، حتى وقف العالم إجلالا واحتراما لهذه الشخصية فلم تجد منظمة الأمم المتحدة أسمى من لقب «قائد الإنسانية» لتطلقه عليه- رحمه الله، ولقد كانت كلمته في الأمم المتحدة بعد تكريمه وصفا لنهج الكويت في عملها الإنساني حيث قال «إن الكويت سنّت لنفسها منذ استقلالها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية، ارتكز على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة، بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والعرقية، انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية، وإن الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية سطرت صفحات من الدعم المتواصل لمشاريع إنسانية عديدة في آسيا وإفريقيا أصبحت الآن أحد العناوين البارزة لأيادي الخير التي يتميز بها الكويتيون».

كما كرمه البنك الدولي في 12 أبريل من العام الماضي لدوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحياء السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

