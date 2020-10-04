وطن النهار

تواصلت برقيات التعازي التي تلقاها صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد امير البلاد من قادة وملوك ورؤساء العالم الذين أعربوا عن فجيعتهم في فقد قائد العمل الإنساني الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه-.

فقد تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من أنطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا باسهامات سموه -رحمه الله- في المنطقة والعالم أجمع وبدوره البارز والرائد في التقدم السياسي والاقتصادي والانساني وعطائه على كافة الأصعدة لا سيما الانسانية منها والذي شهدت به منظمة الأمم المتحدة كقائد انساني متمنيا لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز أعرب فيها سموه عن بالغ حزنه العميق وصادق تعازيه لسموه وللأسرة الكريمة وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيرا إلى أن سموه -رحمه الله- قائد وإنساني حظيت حكمته والتزامه بالسلام والاستقرار باعجاب كبير وأنه يمكن أن يتخيل عمق الشعور بالحزن لكثير من الناس على خسارته وأن سموه سيحتفظ دائما بالذكريات الخاصة والعاطفة التي يكنها لصاحب السمو الأمير الراحل ولن ينسى أبدا عطفه معه على مدار سنوات عديدة مؤكدا سموه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون القائم منذ زمن طويل بين البلدين الصديقين.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كمبرج أعرب فيها سموه عن بالغ تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيرا سموه الى حزنه العميق لدى سماعه نبأ الوفاة وأنه سيذكر دائما جهود سموه -رحمه الله- الانسانية العالمية والتزامه تجاه السلام الاقليمي.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام أعرب فيها باسمه واسم أسرته وحكومة وشعب بروناي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز السلام والاستقرار.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس البروفسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

إنجازات لا تنسى

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس د. موغيتسي إريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا أعرب فيها باسمة وباسم حكومة وشعب جمهورية بوتسوانا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه-، مستذكرا انجازات سموه رحمه الله التي اسهمت بازدهار الكويت وبدعمه الكبير في القضايا الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية أعرب فيها فخامته عن بالغ تعازيه لسموه -حفظه الله- وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه- مستذكرا فخامته مواقف سموه رحمه الله الثابتة والداعمة للبنان الشقيق في كل المراحل والظروف متمنيا لسموه -رعاه الله- جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- بوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز العلاقات بين الكويت والجمهوربة التركية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان أعرب فيها باسمه وباسم حرمه عن بالغ تعازيه لسموه -حفظه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزيز العلاقات

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من أبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية أعرب فيها باسمه وباسم شعب وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا باسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من ينس شتولتنبيرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيرا إلى أن سموه -رحمه الله- كان شريكا فاعلا لحلف الناتو ومتمنيا لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبرغ أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، متمنيا لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه-، مشيدا فخامته بإسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

عطاء وفير

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان أعرب فيها باسمه وباسم شعب مملكة بوتان الصديقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بمسيرة العطاء التي قادها سموه -رحمه الله- والتي طالت جميع دول العالم متمنيا لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس قربان غولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بالانجازات التنموية خلال عهد سموه -رحمه الله-، متمنيا لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا باسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في مسيرة التنمية في الوطن العزيز ودوره في تعزيز السلام والاستقرار.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس ابراهيم محمد صولح رئيس جمهورية المالديف أعرب فيها باسمه وباسم الشعب المالديفي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه-، مشيدا فخامته باسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية المالديف.

السلام والاستقرار

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة أعربت فيها فخامتها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لسموه -حفظه الله- بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه-، مشيدة فخامتها باسهامات سموه -رحمه الله- البارزة في مسيرة تنمية الكويت ودوره في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الاقليمي متمنية لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية ألبانيا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بدور سموه -رحمه الله- الداعم للبلد الصديق، متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

