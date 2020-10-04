وطن النهار

عبر عدد من العلماء والساسة العراقيين عن حزنهم لفقد أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد، داعين له بالرحمة والمغفرة، وللشعب الكويتي بالصبر الجميل.

وأكدوا في الوقت ذاته أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد سيكمل مسيرة البناء بكل جدارة، وسيواصل سياسة الوسطية والاعتدال المعروفة عن الكويت منذ عقود.

فقد تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم «إنا لله وإنا إليه راجعون» صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقينا بالأسى والأسف نبأ وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- بعد عمر حافل بالمواقف الحكيمة والمميزة في خدمة قضايا شعبه وأمته.

وإذ نعزيكم والشعب الكويتي الكريم في هذا المصاب الفادح نسأل الله العلي القدير للفقيد الكبير الرحمة الواسعة ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان وللكويت العزيزة مزيدا من التقدم والازدهار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية لسماحته ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة متمنيا لسماحته موفور الصحة ودوام العافية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في جمهورية العراق الشقيق عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه سماحة السيد مقتدى الصدر من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من صادق المواساة والتعازي ومتمنيا له دوام الصحة والعافية.

وقدم سياسيون عراقيون التهنئة بمناسبة تولي سمو الشيخ نواف الاحمد مقاليد الحكم في الكويت، مؤكدين تمنياتهم للشيخ الصباح بالموفقية والنجاح، مشيرين الى اننا «نحن معكم ومع شعب الكويت الشقيق، نحو تعزيز الاستقرار والامان والرفاهية لشعوبنا العربية والاسلامية».

زعيم ائتلاف الوطنية د. اياد علاوي اعرب عن ثقته بقدرة الشيخ الصباح على مواصلة العطاء لتحقيق آمال الشعب الكويتي، والمضي في سياسة الاعتدال في التصدي للعواصف التي تواجه الامة العربية والعالم الاسلامي.

واضاف: «آلمنا رحيل امير الانسانية، لكننا على ثقة بأنكم قادرون على مواصلة النهضة والبناء لتحقيق المزيد من الانتصارات الاقتصادية والسياسية، معززين دور الكويت الايجابي والمعتدل والبناء في المنطقة العربية والاسلامية والعالم».

كما اعرب الدكتور علاوي عن تمنياته للشيخ الصباح بالموفقية والنجاح مؤكدا «نحن معكم ومع شعب الكويت الشقيق، نحو تعزيز الاستقرار والامان والرفاهية لشعوبنا العربية والاسلامية».

بدوره قال رئيس تحالف الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري «سمو الامير نتقدم بأصدق التهاني وخالص المباركة بتوليكم مقاليد الحكم اميرا لدولة الكويت، سائلا الله العلي القدير ان يوفقكم في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي، وأن تسهموا في تعزيز الأمن، وتثبيت الاستقرار في المنطقة».

كما نشير بهذه المناسبة الى «عمق العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، ونشدد على اهمية تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين سدد الله خطاكم».

ووجه السيد عمار الحكيم رئيس تحالف «عراقيون» برقية تهنئة الى سمو الامير الشيخ نواف الاحمد بمناسبة تسلمه امارة الكويت الشقيقة، متمنيا له النجاح في رعاية الكويت وشعبها الجار الشقيق.

واشاد الحكيم بالارث الانساني والسياسي الذي خلفه الفقيد الشيخ صباح الاحمد في الملفات كافة وتقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة، معربا عن ثقته بان سمو الامير الشيخ نواف سيكمل مسيرة الاعتدال والوسطية التي خطها وأسس لها الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله-.

كما اعرب عن تمنياته للكويت حكومة وشعبا بدوام الرفاه والتنمية والى العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التألق والازدهار.

