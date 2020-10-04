وطن النهار

أكد سفراء عرب وأجانب لدى تركيا الدور الريادي لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- في تعزيز علاقات الكويت مع دولهم.

وكتب سفير تونس بتركيا محمد بن مصطفى في سجل التعازي خلال تقديم العزاء في مقر سفارة الكويت لدى أنقرة ان تونس التي تودع أخا عزيزا تفخر بالعلاقات المميزة التي تجمعها بالكويت الشقيقة منذ الاستقلال لتؤكد الدور الريادي والالتزام الصادق للفقيد بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أسمى المراتب.

وقال بن مصطفى إنه برحيل أمير البلاد تفقد الأمة العربية جمعاء أحد كبار القادة العرب وحكمائها الذي ناضل بكل إخلاص ونكران للذات من أجل وحدة الصف العربي ورفع راية الأمة الاسلامية عاليا ونصرة قضايا الحق والعدل.

وتقدم بأحر عبارات التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة لوفاة أمير البلاد الراحل سائلا المولى عزوجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جنة الفردوس.

من جانبه قال سفير الجزائر لدى أنقرة مراد عجابي ان الأمتين العربية والاسلامية فقدت علما فذا من أعلام الحكمة والتبصر السياسي والدبلوماسي ورجلا شهما بمواقفه الداعمة والمناصرة لقضايا أمته العربية والاسلامية خلال مسيرته الحافلة داخليا وفي مختلف المحافل الدولية على حد سواء.

وأشار الى ان الشعب الجزائري يستذكر دوما وأبدا وقوف الأمير الراحل بجانبه خلال حرب التحرير حيث كتب في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعددها الصادر في الرابع من مايو 1958 بصفته رئيس لجنة التبرعات للجزائر «أيها المواطنون العرب إننا نهيب بكم ان تقوموا إلى الواجب المقدس فتنصروا إخوانكم عرب الجزائر المجاهدين الذين يواجهون حرب الإبادة من قوات فرنسا الاستعمارية حتى لا تتكرر مأساة فلسطين الدامية وحتى يتطهر هذا الجزء من وطننا العربي من الاستعمار الفرنسي البغيض».

ودعا المولى عز وجل ان يتغمد روح الأمير الراحل الطاهرة برحمته التي وسعت كل شيء وان يلهم ذويه وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

بدوره أعرب السفير البولندي لدى تركيا جاكوب كوموتش عن حزنه الشديد لوفاة أمير البلاد الراحل الذي ساهم بشكل كبير في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

كما اعرب عن تضامن بلاده التي ترتبط بعلاقات تاريخية وانسانية قوية مع الكويت مبنية على الثقة والاحترام المتبادل مع الشعب الكويتي في هذا المصاب الجلل.

من جهته أكد القنصل بسفارة مولدوفا لدى أنقرة تودور فاسيليسا ان «الأمير الراحل سيبقى في ذاكرتنا كأحد القادة الذين ساهموا في تطوير الكويت وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة».

وأعرب القائم بالأعمال بسفارة جنوب أفريقيا لدى تركيا تسيبو راناماني عن خالص تعازيه للشعب الكويتي لوفاة أمير البلاد الراحل، مؤكدا ان حكمة سموه والدور الذي أداه كان محل تقدير واعجاب شعب بلاده.

كما أكدت القائم بالأعمال بسفارة الإمارات لدى أنقرة آمنة آل علي ان الأمتين الاسلامية والعربية والعالم أجمع فقدوا قائد السلام والتسامح والانسانية معربة عن خالص العزاء والمواساة لحكومة الكويت وشعبها لوفاة أمير البلاد الراحل.

