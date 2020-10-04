وطن النهار

استذكر المسؤولون القبارصة الذين قدموا واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مآثر الراحل الكبير في دعم قبرص في الظروف الصعبة.

وقالت السفارة الكويتية لدى قبرص في بيان إن وفود المعزين تقاطرت على مقر السفارة في العاصمة نيقوسيا وعلى رأسهم رئيس جمهورية قبرص بالإنابة ورئيس مجلس النواب ديمتريس سيللوريس لتقديم التعازي نظرا لوجود الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس خارج البلاد. وأعرب سيللوريس عن عميق حزنه لفقدان «شخصية عظيمة مؤثرة حظيت بالاحترام العالمي» وأدت دورا في حل النزاعات الإقليمية وقيادة العمل الخيري والانساني.

واعتبر ان قبرص بوفاة المغفور له فقدت «صديقا موثوقا فيه» و«لن تنسى أبدا ما قدمه لها الأمير الراحل من دعم تجاه المشكلة الإنسانية المتعلقة بالأشخاص المفقودين والناجمة عن الأحداث المأساوية التي شهدتها قبرص عام 1974».

