وطن النهار

بعث محافظ حولي الشيخ احمد النواف رسالة تهنئة الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة تولي وسموه مسند الامارة هذا نصها : سيدي الوالد صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد امير البلاد المفدى تحية اجلال وتقدير واحترام يشرفني ان ارفع الى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم بأسمى مشاعر المباركة وأسمى آيات التهاني بمناسبة مبايعة سموكم وتوليكم مسند الامارة في وطننا الغالي قائدا لمسيرته الخالدة وراعيا لنهضته الكبيرة وخلفا عظيما لسلف عظيم .

كما يشرفني سيدي صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم أن نؤكد لسموكم اننا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا امام حضرة صاحب السمو والدنا وأميرنا الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأسكنه فسيح جناته وأمام سموكم حفظكم الله بأن نكون دائما في خدمة وطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة وأن نكون على قدر ثقة سموكم في ابناء الكويت المخلص لكم وعلى قدر ما تعلمناه من سموكم حفظكم الله وسمو أميرنا الراحل طيب الله ثراه في البذل والعطاء والتضحية والفداء.

نسأل الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها وأن يحقق لها ولابنائها الخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة وأن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد والعيش الرغيد وأن يعين سموكم على حمل الامانة والمسؤولية وأن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ومواصلة مسيرتكم العطرة في تحقيق طموحات وتطلعات شعبكم الوفي المحب لسموكم.

مع صادق دعواتنا لسموكم بالتوفيق والسداد.

