وطن النهار

نعى عميد عائلة الروضان روضان مشاري الروضان سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وقال: «فقدنا زعيماً حكيماً مُحبّاً للخير لكل البشر، وكان حقاً بالقول والفعل قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته منذ تسلم الراية، إذ عقد العزم على دعم الإصلاح، ومحاربة الفساد، ورسخ دعائم التنمية، وعزز الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل، كما تولت الكويت زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني، واستحقت تكريم الأمم المتحدة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتسميته «قائداً للعمل الإنساني». وأضاف روضان الروضان: رحم الله القائد العربي الكبير، ورجل الحكمة والسلام، رجل المصالحات وعميد الدبلوماسيين في العالم، الذي ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة أجيال وأجيال. واختتم روضان الروضان قائلاً: رحم الله أب الكويت الحاني.. وأمير الإنسانية النبيل الذي حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. تعازينا لشعب الكويت..ولكل الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية. داعياً المولى القدير أن يديم على الكويت وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار على يد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، وأن يوفقه لما فيه الخير والسداد لصالح الأمتين العربية والإسلامية.

