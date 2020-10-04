وطن النهار

اعتبرت المحررة الرئيسة للسياسة الخارجية وشؤون الشرق الأوسط في صحيفة «دير سنتدارد» النمساوية غودرين هارير أن وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كانت خسارة كبيرة لعموم المنطقة لأن الكويت في ظل حكمه كانت دولة محايدة فوق كل النزاعات.

وقالت هارير في تصريح مشترك خصت به «كونا» والتلفزيون الكويتي إنها على قناعة أن الكويت ستحافظ على هذا الموقع في ظل القيادة الجديدة.

وأكدت الكاتبة والصحافية البارزة ان وفاة الامير أحدثت فراغا كبيرا مشددة على ان المنطقة برمتها في حاجة الى تحقيق ما كان يصبو الأمير الراحل اليه. ورأت أنه على مجلس التعاون الخليجي أن يهتم بتحقيق الوئام والمصالحة داخله لأن أي منطقة لن تكون قادرة على مواجهة المستقبل الا إذا كانت موحدة.

وأعربت عن قناعتها أن السياسة الحالية في الكويت ستستمر إذ ليس هناك أسباب تجعل القيادة الكويتية الجديدة تغير السياسة التي أرساها الامير الراحل.وفي معرض تعليقها على الانتقال المنظم للحكم قالت الخبيرة النمساوية في شؤون الشرق الأوسط ان لا أحد كان يشك في أن انتقال الحكم تم بشكل جد سلس وهادئ ومنظم.

وأكدت أن هذا الانتقال السلس إن دل على شيء فعلى مدى استقرار النظام بالكويت معربة عن قناعتها أن الاستقرار السياسي في الكويت سيستمر في ظل القيادة الجديدة.

من جهته اعرب الاستاذ الجامعي الدكتور هانز غارتنير في تصريح مماثل عن اعتقاده القوي أن القيادة الكويتية الجديدة بعد وفاة أمير البلاد ستواصل على نفس النهج التصالحي الذي أرساه والموسوم بالوساطة التصالحية لحل النزاعات حيث توسطت الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح فعلا في النزاع الخليجي.

وقال غارتنير وهو رئيس مركز الاستراتيجيات الأمنية والسياسية إن الكويت لعبت دورا للحد من تصعيد النزاع بين ايران من ناحية والسعودية وعدد من دول الخليج من ناحية أخرى انطلاقا من موقفها غير العدائي تجاه إيران.

بدوره كتب رئيس رابطة صحافيي الأمم المتحدة في النمسا (اونكاف) عبدالله شريف بعد قيامه بواجب العزاء في سفارة دولة الكويت بفيينا نيابة عن صحفيي الأمم المتحدة في فيينا «أعزي شعب الكويت بفقيد الأمتين العربية والإسلامية قائد العمل الانساني وامير السلام الذي يشكل رحيله خسارة كبيرة للعمل الإنساني سائلا الله أن يتغمده بأوسع رحمته وعزاؤنا الى الجميع».

