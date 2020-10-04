وطن النهار

هنأ رئيس مجلس الإدارة في جمعية الرحمة العالمية الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتولي سموه مقاليد الحكم.

وبين أن سمو الشيخ نوّاف عٌرف عنه دومًا سعيه إلى مساعدة المحتاجين، واهتمامه الشديد بالعمل الخيري في الكويت لرعاية الفئات المحتاجة، حيث كان سبّاقًا إلى اتخاذ العديد من القرارات التي تصبّ في مصلحة الفئات الأولى بالرعاية منذ تكليفه عام 1991 بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عند تشكيل أول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت.

وأوضح الياسين أن سمو الشيخ نواف الأحمد يتميز بالحرص الشديد على تعزيز الفضائل والقيم والإيمان بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعا إيمانا بأن قوة الكويت في وحدة أبنائها، وأن تقدمها وتطورها مرهون بتآزرهم وتلاحمهم وإخلاصهم في العمل.

ومن جانبه هنأ نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام في جمعية الرحمة العالمية الشيخ يحيى العقيلي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بتولي سموه مقاليد الحكم.

وأضاف: مع تولي سمو الشيخ نواف الأحمد لمقاليد الحكم لا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد وأن ييسر له البطانة الصالحة والبصيرة وفواتح الخير وأن يصرف عنه كل سوء وأن يعينه على هذه الامانة والمسؤولية مشيراَ إلى أن خطابه عند القسم حفظه الله أكد خلاله على العديد من الثوابت وأن الكويت ماضية في مسيرتها المباركة في ثبات المواقف تجاة القضايا الإسلامية والعربية مع الاستمرار في دورها الخيري والإنساني تجاه دول العالم كما عكست كلمات سموه في النطق السامي استمرار الكويت في مسيرتها البناءة ودورها الريادي اقليميا وعربيا ودوليا .

وأكد أن مسيرة الكويت الخيرية أصبحت معلماً واضحاً وراسخاً وثابتاً وشامخاً في أرجاء المعمورة والعمل الخيري اليوم أصبح سمة بارزة للشعب والحكومة والحكم الكويتي ولذلك انهالت الرسائل وبرقيات التعازي على الكويت بعد وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله والتي تعبر عما تكنه تلك الشعوب للكويت أميراً وحكومة وشعباً من صدق المحبة والتقدير لدورها الإنساني.

واضاف العقيلي: نحن على ثقة بأن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سيكون خير خلف لخير سلف وندعو الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يرزقه ببطانة صالحة تعينه على المضي قدما بقيادة الكويت وشعبها الى المزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله عزوجل أن يحفظ الكويت وأهلها ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان.

