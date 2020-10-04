وطن النهار

قال رئيس مجلس النواب الأردني السابق عاطف الطراونة إن المغفور له باذن الله سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان «قائدا عربيا شاملا وأميرا سندا لقضايانا» وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وذكر الطراونة في تصريح لـ «كونا» خلال تواجده بسفارة دولة الكويت لتقديم واجب العزاء ان رحيل سموه «سيترك أثرا كبيرا» في المنطقة داعيا الله عز وجل أن يجعل مقامه في عليين نظير ما قام به من أعمال صالحة للأمتين العربية والإسلامية وأن يعين الكويت وشعبها على هذا المصاب الجلل.

وأضاف «نرفع أكف الدعاء إلى المولى تبارك وتعالى بأن يسدد خطا خلفه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لما فيه الخير والازدهار لدولة الكويت الشقيقة».

ومن جانبه استذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني نصار القيسي في تصريح مماثل لـ «كونا» مآثر ومواقف سمو الامير الراحل تجاه الاردن والدول العربية.

وأشار القيسي إلى أن سمو الأمير الراحل ترك «بصمات خير ووقفات قومية لن تنساها الشعوب العربية»، معربا عن الحزن الذي استشعره من الشعب الأردني كافة والأسف الشديد على رحيل القائد الحكيم والأمير الفذ الداعم الأول لقضايا الأمة.

يذكر أن العاهل الأردني أصدر الأحد الماضي مرسوما بحل مجلس النواب الاردني الـ 18 لاجراء الانتخابات للمجلس النيابي (الـ 19) والمقررة في 10 نوفمبر المقبل بعد انتهاء عمر المجلس الحالي.

