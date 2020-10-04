وطن النهار

زيارة وفاء وتقدير لانجازات سموه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، وعرفانا بما قدمه سموه للعالم، حيث اسس مدرسة للدبلوماسية العربية شعارها التوازن في حل النزاعات والصراعات والحرص على دعم الانسان وتنميته والحفاظ على حياته، فبكاه العالم اجمعه وقدم فيه التعازي ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة.

ان رحيل قائد العمل الإنساني وشيخ الدبلوماسية وصفه العالم كله بالخسارة الكبيرة لرجل عظيم قدم الكثير من أجل نشر السلام في العالم وخصوصاً في المنطقة العربية.

فسمو الشيخ صباح الأحمد لم يكن حاكماً عادياً بل كان الحاكم الحكيم الإنسان وهذا ما لمسناه صباح أمس في زيارة قام بها اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى البلاد الى قبر سموه طيب الله ثراه، حيث ادوا صلاة الجنازة ودعوا له بالرحمة والمغفرة، لما قدمه من دعم لشعوب بلادهم.

زيارة رؤساء البعثات الدبلوماسية التي دعا إليها عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبدالاحد امباكي كانت زيارة لقبر الوالد والمدرسة المتزنة في العمل الدبلوماسي، فجاءت كلمات الزائرين لقبر سموه مؤثرة وصادقة، تؤكد ان مناقب الرجل سجلها التاريخ لتبقى ذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان.

دبلوماسي حكيم

عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبدالاحد امباكي قال ان هذه الدعوة لزيارة قبر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه هي دعوة وفاء لهذه الشخصية الغالية ليس فقط على اشقائه من العالمين العربي والاسلامي وانما لكل من عرفه وكل من تعامل معه فبكاه ورثاه العالم لان سموه كان قائدا للعمل الانساني وقدم الكثير والكثير للمحتاجين خصوصاً الشعوب الافريقية، حيث قدم مبادرات لدعم هذه الدول وتنميتها واطلق جائزة سنوية هي جائزة عبدالرحمن السميط التي تقدر بمليون دولار لدعم الابحاث العلمية لمواجهة الامراض في افريقيا.

وأضاف: سموه يتميز بالاعتدال في كل القضايا ما جعل الكويت تحظى باحترام وتقدير دولي.

وأضاف: جميع دول العالم اجمعت على ان سموه رجل حكيم ودبلوماسي محنك هذا ما اثبته سموه عندما اعاد علاقات الكويت مع جميع الدول حتى التي لم تقف مع الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم.

فسموه كان يتميز بحكمة وصبر لا محدود واعتدال، حيث ان الكويت لها ايادٍ بيضاء في كل مكان. واشار الى ان سمو الشيخ صباح الاحمد لم يكن والداً للكويتيين فقط وانما والدا لنا جميعا وعزاء الكويتيين هو عزاء لنا جميعا.

وتقدم بالتهنئة باسمه وباسم جميع السفراء لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد بتوليه مقاليد الحكم، مؤكدا ان سموه كان الساعد الايمن لاخيه الراحل سمو الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- وان سموه سيستمر في نهج صباح الاحمد لتبقى الكويت صوت الاعتدال والتوازن.

ولم يتوقع امباكي ان يحدث تغير في السياسة الخارجية الكويتية التي ارسى دعائمها سمو الشيخ صباح الاحمد وقال: سمو الامير الشيخ نواف الاحمد خير خلف لخير سلف في الرصانة ورجاحة العقل والحكمة وان تبقى الكويت السند للمحتاجين ومساعدة الدول بغير شروط او اجندة معينة.

وتمنى امباكي الاستقرار والامن والامان للكويت، مؤكدا ان ما شهدته الكويت في وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد كانت هبة تشبه هبة العالم ايام الغزو العراقي الا ان هذه الهبة كانت هبة حزن وفي تحرير العراق كانت هبة فرح.

وعن زيارته لقبور الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد والأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله والشيخ جابر العلي -طيب الله ثراهم-، قال: «باعتباري عشت في الكويت مدة طويلة ما، فكانت لي علاقة مع كل هؤلاء بداية من الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد مرورا بالشيخ سعد العبدالله وايضاً الشيخ جابر العلي وكذلك الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد، فقمت بزيارة قبورهم والترحم عليهم، داعين الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته».

القائد الفقيد

وبدوره، قال سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد «نعزي أنفسنا اولا في وفاة الفقيد الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، اول أمس جئنا مع أركان السفارة السعودية، حيث ادينا صلاة الغائب واليوم نزوره مع أعضاء السلك العربي والإسلامي وهذا أقل حقوقه علينا، وندعو له بالمغفرة والرحمة، وكذلك بالتوفيق والسداد لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، وأن تواصل الكويت تقدمها وازدهارها».

وعن إقامة صلاة الغائب في الحرمين المكي والنبوي على روح الامير الراحل «قال مكانة الشيخ صباح الأحمد -رحمة الله عليه- معروفة على مستوى العالم وبالذات في المملكة العربية السعودية وهذا ما يشهده التاريخ والقاصي والداني، وهذا حق من حقوقه علينا كمسلم وقائد وشخص له مكانته لدينا في المملكة العربية السعودية».

واجب

ومن جانبه، قال سفير الاْردن لدى البلاد صقر ابو شتال نترحم على سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وحضورنا الْيَوْمَ ما هو إلا واجب حيث انه رحمة الله عليه فرض احترامه على العلاقات الانسانية والدبلوماسية وهذا يحتم علينا أن نقدم لآل الصباح وأهل الكويت لطبيتهم ومواقفهم المشرفة العزاء، ونتمنى للكويت وعلى رأسها الشيخ نواف الأحمد ان يديم الله عليهم نعمة الأمن والاستقرار وأن تستكمل المسيرة البناءة التي خطها المرحوم الشيخ صباح الاحمد وعظم الله أجر أهل الكويت.

مواقف انسانية

ومن ناحيته، قال عميد السلك الدبلوماسي العربي والسفير الصومالي السابق عبدالقادر شيخ أمين، فقدنا كأسرة دبلوماسية قامة دبلوماسية كبيرة وإنسانا نعتبره مدرسة تعلمنا منه الكثير في كل المجالات، كما أن الشعوب العربية والإسلامية وخاصة في الصومال فقدت شخصية كبيرة كانت لها مواقف إنسانية لا تنسى إطلاقا، حيث وقف بجانب الشعب الصومالي في كل المحن التي مر بها سواء في الفيضانات أو غيرها وكان يتمنى أن يرى الصومال تعود إلى مكانتها، فعليه رحمة الله أن يمن علينا عز وجل بالصبر والسلوان.

محبة وتقدير

أما السفير البحريني صلاح المالكي، قال لقد لقيت فكرتي بدعوة السفراء العرب والمسلمين لزيارة قبر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، صدى كبيرا وواسعا وحماسا كبيرا لدى السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي نظرا لما تركه الفقيد في قلوبهم من جميع الذين عملوا معه، انطباعا انه أمير القلوب وامير الدبلوماسية أيضا يكن له أعضاء السلك الدبلوماسي في الكويت كل المحبة والتقدير والاحترام وستبقى مدرسته عامرة وزاخرة في اذهان الجميع، فرحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته.

وتوجه بالشكر إلى أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي الذين تحمسوا لهذه الفكرة وهذا اقل واجب نقوم به، وعزاؤنا كبير للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

ومن جانبه، قال السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي نعزي الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم آل الصباح الكرام وأهل الكويت الصبر والسلوان، حيث فقدت الانسانية أمير الانسانية ونأمل من الكويت وعلى رأسها سمو الامير الشيخ نواف الاحمد أن يسلكوا ذات الطريق الذي سلكه هذا الرجل الذي كان متميزا ورمزا للانسانية وللحكمة.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

لحظات عصيبة

وقال سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب انها لحظات عصيبة نقف فيها ألماً أما ضريح سمو الامير الراحل ولا نكاد نصدق لكنها ارادة الله وسنته، ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهمنا جميعا من بعده الصبر، وأن يمنَّ الله بالصحة والعافية على سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لاستكمال مسيرة الأمير الراحل.

كما اوضح سفير الجزائر لدى البلاد عبد المالك بوهدو ان زيارة قبر سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- تأتي تقديرا ووفاء لرجل قدم للبشرية الكثير وللدبلوماسية منهجا، واوضح ان سموه كان رمزا للاعتدال والتوازن في ادارة الازمات والنزاعات والحفاظ على العلاقات مع الاشقاء والاصدقاء.

واكد ان فقدان سموه هو فقدان للعالم بأسره لانه كان رجلا عظيما في مواقفه وعلاقاته التي حافظ عليها وطورها فوضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والتي تحظى باحترام كبير في العالم.

وتقدم بالتهنئة الخالصة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مهامه واصفا اياه بالامير الحكيم المتواضع مشيرا الى ان رئيس حكومة بلاده سيصل الكويت غدا الاثنين على رأس وفد وزاري كبير لتقديم العزاء لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد وذلك تقديرا لمكانة فقيد الامة سمو الشيخ صباح الاحمد والذي اكد انه يحتل مكانة عالية لدى الشعب.

مصاب جلل

ومن جانبه جدد القائم بالاعمال اللبناني باسل عويدات ان مصاب الكويت في فقدان رجل عظيم وحكيم العرب ليس بمصاب الكويت لوحدها وانما مصاب للامتين العربية والاسلامية املا ان تتخطى الامة هذا المصاب الجلل وان تبقى مسيرة سموه مستمرة.

وتقدم بالتعزية الحارة لجميع الشعوب المحبة للسلام ولسمو الامير الشيخ نواف الاحمد بهذا المصاب الجلل املا ان يوفق الله سموه الى استكمال المسيرة الحافلة بالانجازات والحكمة والاعتدال.

صباح العطاء

ومن جانبه، قال أكد السفير اليمني لدى البلاد البروفيسور علي منصور بن سفاع لقد خسرت الأمتان العربية والإسلامية والعالم أجمع رمزا من رموز العمل الإنساني، صباح الخير والعطاء، مبينا أن الفقيد صاحب مسيرة حافلة بالإنجازات المشهود بها عالميا، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته.

وتابع : نتمنى لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد التوفيق والسداد وللكويت التقدم والازدهار.

من جانبه، قال سفير جمهورية أفغانستان لدى البلاد سيد جاويد هاشمي العالم فقد شخصية عظيمة، موضحا أن المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد كان صديقا لبلاده وساند قضاياها العادلة في مختلف المحافل الدولية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتابع : الشعب الأفغاني سيتذكر سموه دائما بالحب والاحترام، متمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد التوفيق والسداد وللكويت التقدم والازدهار.

معلم حكيم

ومن جانبه قال عميد السلك الدبلوماسي الاسيوي سفير طاجيكستان إن هذه المبادرة تأتي عرفانا لما قدمه سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد للعالم باسره وللانسانية جمعاء.

واوضح ان سموه كان يتمتع بكاريزما قوية جعلت منه المعلم والحكيم فمنه تعلمنا العمل الدبلوماسي وكيف نواجه الصعاب ونطور علاقات بلادنا مع الاخرين ونعززها.

وتقدم بالتهنئة الى سمو الامير الشيخ نواف الاحمد بتوليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه التوفيق والسداد مؤكدا ان سموه قامة كبيرة ورجل حكيم ومتواضع وان الكويت ستستمر على نهجه في عهده فلا خوف عليها في ظل وجود رجال اوفياء لمبادئهم وعلاقاتهم مع الاخرين.

