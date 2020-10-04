وطن النهار

قال سفير مملكة بوتان تشيـرينج جليتسن بينجور بالنيابة عن حكومة وشعب مملكة بوتان وأعضاء سفارة مملكة بوتان في الكويت، أعرب عن خالص التعازي الشخصية والمواساة إلى حكومة وشعب الكويت الصديقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، قائد استثنائي وأميـر الإنسانية معروف بحكمته السياسية ودبلوماسيته وجهوده الإنسانية.

واضاف تحت القيادة الحكيمة لسموه طيب الله ثراه، الكويت لم تحقق السلام والتقدم والرخاء والازدهار فقط بل حققت أيضا مكــانة دولية عالية في المجتمع العالمي، حيث ترك سموه وراءه إرثا من المساهمات البارزة في تعزيز السلام والاستقرار وتعزيز العمل الإنساني محليا وعالميا. إن وفاة سموه خسارة كبيرة ليست فقط للكويت وشعبها ولكن أيضا للمجتمع الدولي.

وتابع كلامه تقدر مملكة بوتان عاليا صداقتها مع الكويت حيث تتمتع الدولتان بعلاقات وثيقة من المودة والصداقة القوية والثقة والاحتـرام المتبادلين والتي عززها قادتنا على أعلى المستويات السياسية ورعاها شعبنا على مر السنين. إن المغفور له بإذن الله تعالي سمو الشيخ صباح الأحمد يحظى بأعلى درجات الحب والاحترام والإعجاب من قبل شعب بوتان.

وقال: إن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد صديق قريب جدا لمملكة بوتان ساهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. تكريما لسموه قامت حكومة مملكة بوتان بتنكيس الأعلام البوتانية يوم 30 سبتمبـر 2020 في جميع أنحاء البلاد وفي السفارات والبعثات والقنصليات البوتانية في الخارج. وزاد: قام شعب مملكة بوتان بالصلاة والدعاء للمغفور له بإذن الله الراحل الشيخ صباح الأحمد.

