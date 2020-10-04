وطن النهار

أقام عدد من مساجد وجوامع كمبوديا صلاة الغائب على روح صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- بحضور آلاف من المصلين.

وقال القائم بأعمال سفارة الكويت في كمبوديا المستشار ظاهر الخرينج في اتصال هاتفي مع «كونا» أنه تم توجيه المساجد في كمبوديا بإقامة صلاة الغائب على روح أمير البلاد المغفور له بإذن الله. وأضاف الخرينج أنه بحمد الله تعالى لبت العديد من المساجد والجوامع في العاصمة بنوم بنه ومساجد المدن والقرى الأخرى مطلبنا في إقامة صلاة الغائب بعد أداء صلاة الجمعة والدعاء لسمو الأمير الراحل بالرحمة والمغفرة.

ومن جهة أخرى أفاد الخرينج بأن السفارة خلال أيام العزاء الثلاثة عجت بالمعزين من وفود البرلمانيين وعلى رأسهم الناطق الرسمي للبرلمان ووزير المهمات الخاصة لرئيس الوزراء والوفد المرافق له بجانب وممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل ووزارة السياحة والزراعة.

كما قام بواجب التعزية أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في كمبوديا ووفود من الجمعيات الخيرية ورجال دين كمبوديون بالاضافة إلى جمعية النساء المسلمات الكمبوديات والجاليات العربية والاسلامية في كمبوديا.

