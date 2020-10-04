وطن النهار

أقامت جميع المساجد في محافظات الأردن يوم الجمعة الماضي صلاة الغائب على روح سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، وشارك سفير الكويت عزيز الديحاني في أداء الصلاة بمسجد الملك عبدالله الأول في العاصمة عمان بحضور جمع من العلماء والمشايخ وكبار مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية. وقال مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن ابداح لـ «كونا» إن الصلاة على روح سمو الأمير الراحل رسالة تضامن وأقل ما يمكن تقديمه لفقيد الأمتين العربية والإسلامية. وأشاد ابداح بمآثر سمو الأمير الراحل ومواقفه التاريخية تجاه شعوب المنطقة وسعيه الحثيث لحشد الجهود وتوحيد الصف العربي وجعلها في المسار الصحيح متضرعا إلى الله عزوجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته.

