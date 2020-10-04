فاعليات نسائية: أمير التواضع خير خلف لخير سلف

وطن النهار

شاركت العديد من الشخصيات النسائية من جميع المجالات بتقديم التهاني بمناسبة تولى صاحب السمو الامير نواف الاحمد الصباح مقاليد الحكم وتمنوا لسموه ان يعينه على تحمل المهام الجسام. ويشدد على قلبه ويديه وعلى ان نكون عونا له على تحمل المسؤولية. ويثبته لخير الكويت واهلها والامة كافة.

وكانت البداية مع مها البغلي عضو المجلس البلدي إذ قالت: نهنئ الكويت والشعب الكويتي على تقليد سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الامير السادس عشر لدولة الكويت، كما اسال العلي القدير ان يسدد خطاه ويوفقه لما فيه خير للبلاد ونفع للعباد وان يعنيه على تحمل المهام الجسام.

«فقد عرفنا عنه تواضعه ورقي تعامله مع جميع من حوله، كما يشهد له كل من عمل معه بدوره الهام في دعم وبناء التكامل الامني في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، كما كان له دور واضح في العمل على ترغيب الشباب الكويتي بالانخراط في سلك الشرطة حين كان وزيرا للداخلية».

وشاركت د. مريم الكندري - قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت قائلة: لم تغب شمس اسره الصباح ولن تغيب فنحن علي العهد باقون. نحن ابناء اسرة الصباح ونفخر بأننا ابناء اسرة الصباح كنا رعايا في زمن المشيخة واصبحنا مواطنين في عهد الدولة الدستورية.

نحن اهل الكويت نفخر تحت مظلة عرش الرحمن ان لنا اسرة حكم ترعي مصالح شعبها من المهد الى اللحد.. وانا اشهد على ذلك.

نحن كمواطنين تربينا على يد اسرة الصباح نحن فخورون بهم كآباء نعم نحزن باحزانهم لانها احزاننا ونفرح لفرحهم.

انا اشهد انهم ابدا ما بخلوا علينا قبل النفط ولا بعد النفط عشنا تحت كنف اسرة الصباح في امن وامان وخير وفير ماشاء الله.

وقالت د. نورالعبد الرزاق استاذ القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية ومحامية دستورية وتمييز: « بعد توديع الكويت لامير الانسانية المغفور له باذن الله الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، انتقل مسند الامارة الى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه باعتباره الحاكم السادس عشر للبلاد وفقا للدستور.

وزادت: ويعتبر سموه من القيادات الحكيمة وصاحب حكمة وخبرة سياسة كبيرة اكتسبها على مدار السنين، وهو احد المساهمين في بناء الكويت الحديثة وجعلها في مسار الدول المتقدمة. ودعت د. نور العبد الرزاق الله عز وجل ان يوفق سموه لما فيه خير للبلاد والعباد وان يكون خير خلف لخير سلف في اكمال مسيرة بناء كويتنا الحبيبة التى ستظل كعهدها دائما رمزا للامن والامان والخير والعطاء.

أما المصممة انفال الصالح فقال: «تفطرت قلوبنا وانهلت الدموع بوفاه الامير الراحل قائد الانسانية المغفور له حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح رحمه الله الفقيد واسكنه فسيح جناته».

ونتقدم بالتعازي للكويت والعالم اجمع بوفاة قائدنا واميرنا الذي خلده التاريخ صاحب الرؤية وفارس الدبلوماسية قائد العمل الانسانية والاعمال الخيرية. رحمه الله امير الكويت ولا نملك الا الدعاء له.. انا لله وانا اليه راجعون.

وأضافت ونبارك لصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح (نواف الاول) لتوليه مقاليد الحكم، ونقول السمع والطاعة يا صاحب السمو. قائد الحكمة والحنكة عرف بين اهل الكويت بالطيب والحزم والرزانة بجميع المواقف والاحداث. وندعو الله ان يوفقعة ويعينه على تحمل الامانة ويشدد على قلبة ويديه وعلى ان نكون عونا له على تحمل المسؤولية، وان يرزقه البطانة الصالحة ويثبته لخير الكويت واهلها والامة كافة.

من جهتها قالت المصممة شروق سالمين: نهنئ أنفسنا بوالد هو خلف لخير سلف رمز جديد للأب الحنون العادل المتواضع أب محب للكويت ولأبنائه الكويتيين أب يخاف الله ويضعه نصب عينيه في كل فعل وقول (أفعاله تشهد له). وزادت ان الأوطان يبنيها الانسان والتغني بمجد الوطن هو التغني بمقدار العطاء لذا نعاهدك أميرنا الغالي كما نعاهد أنفسنا ووطننا على السمع والطاعة والعطاء كل في مجاله، وأن لا ننسى بأن المحبة ليست قرار وسماحة النفوس لا تزرع بأمر وكل مفردات الأخلاق لا تصدر بمراسيم انما هي صورة النفوس التي تتكون من خلال القيم التي تربينا عليها على يد ولاة أمورنا.

وتقول ان حمل المسؤولية أمانة لا تليق الا بوالد قائد فخر لكل الكويتيين لذا نبايع سموه حفظه الله بالمنشط والمكره والعسر واليسر ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم سدد خطاه وسخره لما فيه خير البلاد والعباد.

وشاركت ايضا الاعلامية مها القلاف وقالت: «اتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في الكويت، متمنين لسموه السداد والعمر المديد وان يعينه الله تعالى على حمل الامانة، والاستمرار بمسيرة نهضة الكويت الحديثة وبنائها، كخير خلف لخير سلف، وان يسدد المولى خطاه للسير بسفينة الكويت نحو شاطئ الامان».

أما حصة الرشود مدرب فقالت: «اتقدم باسمى ايات التهاني والتبريكات لوالدنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه لتوليه مقاليد الحكم لدولة الكويت الحبيبة.. فاللهم خذ بناصيته للتقوى ومن العمل ماترضى واجعله خير خلف لخير سلف واعنه يا الله على حمل الامانة.. نبايعه على السمع والطاعة..

اما الشيف تهاني الشمري اضافت: «اتقدم لوالدنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الصباح حفظه الله باسمى ايات التهاني والتبريكات لتوليه مقاليد الحكم لدوله الكويت، اعانه الله على حمل الامانة واجعله خير خلف لخير سلف ونعاهدك على السمع والطاعة».

وشاركت عزيزة سبتي الكندري قائلة: الكويت دائما بخير مادام ال صباح حكمها وعلى راسهم الشيخ نواف الاحمد الصباح حفظه الله.

اما ريما رام مؤسسة ريما رام للمعارض فقد شاركت قائلة: اتقدم لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باطيب التبريكات والتهاني السامية وسال الله عز وجل ان يحفظك ويرزقك الصحة والعافية، وسال الله عزوجل ان يجعلك خير خلف لخير سلف وان يعينك ويمدك بالقوة على حمل هذه الامانة.

وشاركت ايضا امل الغضبان قائلة: ان تولي الشيخ نواف الاحمد الصباح لمقاليد الحكم شئ باعث للطمانينة والسلام حيث ان سموه انسان محبوب مسالم ومتواضع جدا كعادة حكامنا جميعا وكنهج بابا صباح وبابا جابر رحمة الله عليهم جميعا.. ونحن نبايعك يا بابا نواف على السمع والطاعة.

واما الفنانة التشكيلية منال احمد الشريعان قالت: انا لله وانا اليه راجعون.. كلمتي بين دعاء ورجاء بين نعي وتهنئة. هي مشاعر مختلطة حزن يعصر قلوبنا وتطلع لحقبة جديدة.

أسأل الله العلي القدير أن يعين والدنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح على حمل أمانة مقاليد الحكم، ويسدد خطاه بالحكم بشرع الله وسنة نبيه الكريم وان يرزقه البطانة الصالحة والحفاظ على ثوابت الدين لوطننا الكويت خلفاً للأمير الراحل صباح الأحمد الصباح رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة.

