وزير البلدية: صاحب السمو سيكتب فصولاً جديدة في التنمية والرخاء

وطن النهار

رفع وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مسند الامارة ومقاليد الحكم. وقال الوزير الجاسم لـ «كونا» أمس السبت ان مسيرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حافلة بالانجازات والعطاء ومدعاة فخر للكويتيين جميعا مؤكدا أن التاريخ سيكتب فصولا جديدة من التنمية والازدهار والتقدم استكمالا لرحلة البناء والنهضة التي قادها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. ودعا الوزير الجاسم الباري عز وجل أن يوفق سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأن يسدد خطاه في قيادة سفينة الكويت الى بر الأمان ومواصلة عهد البناء والتنمية والنهضة الشاملة للوطن الغالي.

