العسعوسي: نعاهد صاحب السمو على التضحية والبذل والعطاء

وطن النهار

هنأ المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.

ورفع في بيان صحافي أمس السبت الى مقام سمو أمير البلاد أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة تولي سموه رعاه الله مقاليد مسند الامارة في وطننا الحبيب سائلين المولى عزوجل لسموه دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة النهضة والتقدم في كل المجالات في بلدنا الكويت. وعاهد العسعوسي صاحب السمو الأمير على مواصلة العمل الجاد والدؤوب في خدمة الكويت نحو مزيد من الانجازات والبذل والعطاء والتضحية من أجل أن تبقى راية الكويت خفاقة بين الأمم مؤكدا البقاء على العهد في تقديم الغالي والنفيس لرفعة سمعة الكويت في المحافل الدولية في جميع المجالات كما كانت نبراسا للتقدم ومنارة للنجاح بإذن الله. وقال لا يسعني في هذا المقام الا أن أستذكر مسيرة الراحل الكبير الغالي وفقيد الأمتين العربية والاسلامية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي كرس مبادئ التضحية الوطنية والعطاء على مدى سنوات اذ كان سموه قائدا حكيما وانسانيا. وأشار الى أن سموه سجل علامات بارزة ومضيئة في ترسيخ المبادئ الانسانية ونبذ الخلافات والتعايش السلمي بين الدول سائلين المولى عزوجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

