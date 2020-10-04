المضف هنأ سمو أمير البلاد بتوليه مقاليد الحكم

وطن النهار

تقدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي فهد المضف بالتهنئة وأسمى آيات التبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مسند الامارة ومقاليد الحكم، داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء والبناء ونهضة البلاد. وقال د.المضف أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه له سجل مسيرة حافلة بالعطاء والاهتمام بما يخدم الوطن والمواطنين وله بصمات ثابتة في التنمية والتقدم بكل المجالات التي ساهمت في رقي دولة الكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة. وأكد د. المضف باسمه وباسم جميع منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على معاهدة سموه في العمل على تحقيق رؤية دولة الكويت في التنمية والازدهار استكمالا للمسيرة العطائية التي بدأها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب ثراه.

