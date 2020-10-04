وزير الإعلام: أعان الله سمو الأمير على حمل الأمانة

وطن النهار

هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أمس سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه بمناسبة توليه مقاليد الحكم. وقال الوزير الجبري في كتاب تهنئته لسمو الامير حفظه الله «اعانكم المولى جل وعلا على حمل الامانة ومواصلة مسيرة العمل والعطاء خلفا لفقيد الانسانية والامتين العربية والاسلامية المغفور له باذنه تعالى سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه». واضاف «نعاهد سموكم رعاكم الله على السمع والطاعة واضعين نصب اعيننا دوما المصلحة العليا لكويتنا الحبيبة ومقتدين بتوجيهاتكم السامية نبراسا ودربا نسير عليه».