العجيل: الأمير قريب من الكويتيين

وطن النهار

رفع رئيس جهاز المراقبين الماليين خليفة عبدالله العجيل باسمه وبالنيابة عن جميع منسوبي الجهاز والعاملين فيه اطيب التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه بمناسبة أداء سموه القسم الدستوري اميرا للبلاد وتولي سموه مقاليد الحكم. وأكد العجيل في تصريح صحافي بأن سمو الامير كان طوال مسيرته قريبا من قلوب الكويتيين كافة بحكمته وخبرته وتواضعه ودبلوماسيته فكان للكويت وشعبها خير خلف لخير سلف. وأضاف ان سمو الامير كان خير معين وأمين على الكويت ومصالحها وشعبها طوال مسيرة سموه الحافلة بالعطاء والانجازات.