7 % خسائر النفط الأسبوعية.. و«برنت» دون 40 دولاراً

وطن النهار

تراجعت أسعار النفط بنحو 4% عند تسوية آخر تعاملات الأسبوع، وسط المخاوف المتعلقة بتباطؤ تعافي الطلب العالمي على الخام ومع إصابة الرئيس «دونالد ترامب» بفيروس كورونا. وتأثرت أسواق الخام سلباً بعد إعلان إصابة الرئيس الأميركي وزوجته بفيروس كورونا وسط تزايد حالات الإصابة الجديدة عالمياً. وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد المنصات الأميركية للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة 6 منصات، ليكون الصعود الأسبوعي الثاني على التوالي.

وعند التسوية، انخفض سعر عقد خام «برنت» القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 4% أو ما يعادل 1.66 دولار ليسجل 39.27 دولاراً للبرميل، ويفقد نحو 7.4% من قيمته في الأسبوع الحالي. كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام «نايمكس» الأميركي تسليم شهر نوفمبر بنحو 4.3% أو 1.67 دولار لينهي التعاملات عند 37.05 دولارا للبرميل، ليسجل خسائر تتجاوز 7.9% في الأسبوع الحالي. تواصل منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجعت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «بيكرهيوز»، ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة 6 منصات خلال الأسبوع المنتهي يوم الثاني من أكتوبر ليصل إلى 189 منصة.

في حين تراجع عدد المنصات الأميركية للتنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو منصة واحدة في الأسبوع الحالي إلى 74 منصة.

