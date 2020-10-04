اقتصاديون لـ «النهار»: نثق في نواف الخير

مال وأعمال

أكد عدد من الاقتصاديين أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد له بصمات كثيرة على الكويت وان سيرته الذاتية الزاخرة وتاريخه الطويل الحافل في العمل المؤسسي والإداري، إن سموه قادر على قيادة سفينة الكويت بحكمته وخبرته المشهودتين على مدى 6 عقود، مؤكدين ثقتهم في استمرار مسيرة التنمية في عهده وتحقيق الإنجازات المأمولة في كل المجالات، مشيرين إلى أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد امتداد لمسيرة العظماء من حكام الكويت، وأنه «خير خلف لخير سلف».

قالوا في تصريحات لـ «النهار» اننا نهنئ أنفسنا كشعب بسموه حاكماً وقائداً لما يتمتع به من رؤية ثاقبة وخبرات نوعية وتاريخ حافل، مستبشرين خيراً بأن الاقتصاد في عهده سيكون إحدى أهم ركائز المجتمع، وأن الوطن سيمضي قدماً نحو تقدم ونهضة وازدهار في طريق البناء على المنجزات الخارجية والداخلية لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد خاصة انه كان قريبا من مراكز صنع القرار فنهل من فكر كبار القادة الراحلين الحكمة والبصيرة، وهو مؤشر على تراكم الخبرات الطويلة لسموه، الأمر الذي ينبئ بأن عهد سموه سيكون استمرارا للعهد الزاهر لمن سبقوه من حكام الكويت الأوفياء.

وأكدوا أننا نضع أيدينا في يد سموه لبناء الكويت الجديدة والعمل على تطورها في ظل دعم وتشجيع سموه الدائمين. داعين الله أن يكلل جهوده بمزيد من التطور والتقدم والنجاح وان يحفظ الكويت تحت قيادته الرشيدة.

واشاروا الى ان المغفور اليه باذن الله صباح الاحمد لم يمت و ان سمو الامير نواف الاحمد موجود فهو رجل المرحلة القادمة وان الكويت إمانة بيد رجل قائد يخاف الله. وانه من القيادات الحكيمة ورجل المواقف الداعمة لمسيرة النهضة وصاحب حنكة وخبرة سياسية واسعة اكتسبها على مدار سنوات، وهو من ابرز الوجوه السياسية التي عاصرت بناء الكويت الحديثة.

وقالوا أن تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد لمقاليد الحكم يعد امتدادا لرؤية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - والتي تمتعت بالحكمة والرشد والحرص على رفعة اسم الكويت ووضعها في مصاف الدول المزدهرة، كما ان إدارة سموه للبلاد بلا شك ستكون واضحة وحاسمة وستجعلنا نستبشر خيرا بمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتمنوا من سمو الأمير أن يضع بين يديه الملف الاقتصادي الذي هو في غاية من الأهمية، حيث إن الكويت مازالت تعتمد على (النفط)، مطالبين بوضع خارطة طريق لتوسع في الاعتماد على باقي القطاعات الاقتصادية، بالاضافة الى استكمال منظومة القوانين المشجعة للاقتصاد الحر والتنمية والاستمرار في محاربة الفساد وتطبيق هيبة الدولة.

وأعرب الاقتصاديون عن أملهم في ان يوفق سموه في اختيار الاشخاص الاكفاء القادرين على قيادة المرحلة القادمة التي تتطلب خططا جادة لإنعاش الاقتصاد الكويتي الذي بات يعاني عجزا كبيرا في الميزانية، متمنين لسموه السداد والتوفيق في اختيار البطانة الصالحة وإكمال مسيرة أسلافه السابقين من حكام البلاد، وأن تظل الكويت دائما في عز ورخاء وأمن وسخاء هامتها شامخة عملاقة ورايتها عالية خفاقة وإلى تفاصيل الحوار. وفي البداية قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان صاحب السمو الامير نواف الاحمد انه أمير المرحلة وذلك لطيب السيرة والمسيرة كما ان مدرسته الحياة تدرج فيها من محافظ ووزيرا وولي للعهد وامير ونهل التجربة فى الحكم ممن سبقوه حيث تعلم منهم اصول تعامل الحاكم بالمحكوم واصول ادارة شؤون الرعية وتخرج من مدرسة الواقع والتواضع.

واشار الوزان الى انه يجب الا ننس ان سمو الامير عاصر التجربة وتعلم من مدارس الامراء الحكام المغفور له عبدالله السالم عهد النهضة والدستور والمغفور له امير القلوب جابر الاحمد عهد الانتعاش الاقتصادي والنهضة والبناء وعصر المغفور له الامير صباح الاحمد عصر الدبلوماسية الراقية والعمل الانساني المشهود له عالميا والمحافظه على المكتسبات.

وشدد الوزان على اننا نتوسم الخير والنماء والبناء والانماء في عهد الامير نواف الاحمد - حفظه الله ورعاه - بما يرضي الله والدستور والقانون ونتمى فى عهده الميمون وبكل ثقه واقتدار معالجة الازمة المالية والاقتصاديه واكمال مسيره اخيه الامير الراحل - طيب الله ثراه- بأن تكون الكويت مركزا تجاريا اولا وماليا ثانيا.

واكد الوزان اننا على ثقة تامة بأن تكون الكويت همه الاول والاخير وتكون سياسه الكويت الخارجيه تراعى مصلحة الكويت العليا كما كانت دائما تطبق التوازن وعدم الانحياز بين الدول وان تكون الكويت بلاد الامن والامان والتأكيد على وحدة الوطن وسلامة اراضية وان شاء الله تتوج بالمصالحة الوطنية ولمّ الشمل.

واكد الوزان انه عهد جديد لكويت جديدة يكمل ما انتهى به الحكام السابقون وهذا ماينتظره ويتمناه الشعب الكويتي - رعاه الله وسدد خطاه وثبت اقدامه لمسيرة خيرة معطاءة، فالكويت تستاهل الخير .

ودعا عضو مجلس ادارة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد الله تعالى أن يوفّق سمو الأمير في قيادة البلاد وإعادة الكويت إلى سابق عهدها في صدارة الدول، إدارياً واقتصادياً ومالياً وعلمياً وصحياً، وفي محتلف المجالات، مستبشراً خيراً بعهده الميمون، متضرّعاً إلى الله تعالى أن يرزق سموه البطانة الصالحة، التي تعين سموه على الرقي بالبلاد.

وقال الخالد ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد خير خلف لخير سلف وانه سوف يستكمل مسيرة العظماء من حكام الكويت على مدى التاريخ، مشيراً إلى ان سموه عاصر بناء نهضة الكويت الحديثة، وشارك فيها من خلال المناصب القيادية التي تولاها، مشددا على ضرورة إيلاء سمو الأمير الملف الاقتصادي مزيداً من الاهتمام والعمل الجدّي على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، واصدار التشريعات التي تساعد القطاع الخاص على اداء عمله ومحاربة الفساد وتطبيق هيبة القانون وترشيد المصروفات العامة، وتقليص حجم تدخل جهاز الدولة وهيمنته على مؤسسات وشركات الاقتصاد والخدمات العامة.

وأشار إلى أن سموه قادر على استكمال مسيرة التنمية التي بدأها الآباء والأجداد، بما يتمتع به من رصيد زاخر من الخبرات وحب ومساندة واسعة من الشعب الكويتي، الذي يتمنى له التوفيق والسداد بما يحقق مصلحة البلاد، لا سيما تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.

واختتم الخالد تصريحاته، داعياً الله ان يتغمد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بواسع رحمته، وان يجزيه خير الجزاء لما قدمه للبلاد خلال مسيرته في الحكم.

وقال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم اننا اليوم نهنئ انفسنا ونهئ وطننا بتولي سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد سدة الحكم متمنين له دوام التوفيق والنجاح وموفور الصحة والعافية كما انه لمن دواعي سرورنا ان نعاهد سموه على ان نكون على قدر المسؤولية الممنوحة لنا من أجل الاستمرار في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في الكويت وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي كشريك مثالي في الدخل القومي داعماً بذلك الاقتصاد الكويتي.

ونعاهد سموه على ان نكون يدا واحدة في ظل قيادته الحكيمة نستكمل بناء المنظومة الصناعية المستدامة والتي تتوافق مع أهداف استراتيجية الكويت الجديدة والقادرة على مواجهة التحديات القادمة، والله ولي التوفيق.

اكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد انه خير خلف لخير سلف خاصة لما عرف عن سموه بتواضعه الجم وقدرته على إدارة الامور بكل هدوء واتزان، وذلك استمرارا للدور الكبير الذي قدمه سموه على مدار سنوات سابقة في عدد من المناصب والوزارات.

وأضاف أن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ليس بغريب عن المشهد السياسي المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي، حيث يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية المؤثرة في المنطقة والعالم.

واشار الجراح إلى ان سموه هو الرجل المناسب لقيادة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد في مثل هذه الظروف الصعبة، خاصة أنه قد عاصر عددا من الرؤساء السابقين بدءا من الشيخ جابر الأحمد ثم الشيخ صباح الأحمد رحمهما الله، ومن ثم فهو على اطلاع وعن قرب ببواطن وخفايا السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

الرجل المناسب

ومن جانبه اشار نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للصناعات الغذائية السابق عبدالعزيز البالول ان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن لديه من الخبرة والإمكانات ما سيساعده على تحقيق الانجازات المرجوة، وترك البصمات التي ستجعل من انجازاته خالدة على مدى العصور، خاصة أنه قد عمل جنبا إلى جنب مع أسلافه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ومن قبله الشيخ جابر رحمهما الله.

وأضاف ان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يمتاز بهدوئه ودبلوماسيته المعهودة والتي تجلت من خلال عدد من المناصب التي تبوأها خلال حياته العملية السابقة، وبالتالي لابد لرجل بمثل هذه الصفات ان يلعب دورا بارزا خلال المرحلة القادمة.

ودعا البالول الله عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه في مسيرته لقيادة البلاد، مؤكدا أن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من القيادات الحكيمة ورجل المواقف الداعمة لمسيرة النهضة وصاحب حنكة وخبرة سياسية واسعة اكتسبها على مدار سنوات وهو من ابرز الوجوه السياسية التي عاصرت بناء الكويت الحديثة.

وأخيرا عظم الله اجركم يا شعب الكويت الطيب وأهل الخير بوفاة والدنا وأميرنا وقائد الإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فقد خسرت الامة العربية والاسلامية خسارة كبيرة بوفاة سمو.

استكمال مسيرة البناء

وقال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر اننا ندعو العلي القدير أن يلهم قائدنا وأميرنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد التوفيق والسداد وأن يعينه على إكمال مسيرة سلفه أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وان تظل الكويت واحة أمن وأمان وازدهار.

وأضاف حيدر نرجو من العلي القدير ان يوفقه في المرحلة المقبلة من تاريخ الكويت والتى نواجه فيها الكثير من التحديات على كافة المستويات المحلية والإقليمية سائلين الله أن يسدد خطى أميرنا لاستكمال مسيرة البناء والنهضة في وطننا الغالي وأن يعين سموه على حمل الأمانة فهو يعتبر من الذين شهدوا بناء الكويت الحديثة وكان في موقع القرار على مدار سنوات توليه للعديد من الحقائب الوزارية، وهو ما سيكون عاملا مهما في المرحلة المقبلة من استمرار نهضة وبناء الكويت.

واكد حيدر على ان الجميع على ثقة باستمرار مسيرة البناء والتطور وتحقيق رؤية الكويت 2035 وتنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات لتستمر الكويت بلد الخير والعطاء وان يديم على وطننا الحبيب أمنه واستقراره ورخائه. وشدد حيدر على اننا على ثقة في حكمة سموه وقدرته على قيادة سفينة الكويت مع تضافر كل الجهود وتلاحم الشعب مع قيادته السياسية انطلاقا من حرصنا جميعا على أمن وسلامة الكويت وأن تستمر مسيرة الحب والرخاء التي نحيا فيها جميعا وبإذن الله سيستمر العطاء والبناء والنهضة في الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، فهنيئا لنا هذا القائد الحكيم الذي جمع بين التواضع والحكمة والشجاعة والرحمة، صاحب القلب الكبير الوالد الحنون نبايعه على السمع والطاعة

ونسأل الله ان يوفقه ويسدد خطاه الى ما فيه خير البلاد والعباد.

