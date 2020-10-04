عبدالفتاح معرفي: الكويت أمانة بيد قائد يخاف الله

مال وأعمال

دعا رئيس مجلس ادارة شركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي ان يوفق الله أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وييسر أمره ويسدد خطاه ويعينه على حمل المسؤولية، وان يرزقه الله البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تعينه على الخير وتدله عليه، وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد ويعينه على حمل الأمانة.

وأضاف معرفي ان المغفور له سمو الأمير صباح الأحمد لم يمت وان سمو أمير البلاد نواف الأحمد موجود فهو رجل المرحلة القادمة وان الكويت أمانة بيد رجل قائد يخاف الله، موضحا ان كلمة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في جلسة اداء القسم في مجلس الأمة حملت في معانيها حبه الكبير للكويت وأهلها، وتصميمه على أن تظل الكويت تنعم بالرخاء والازدهار والامن والامان، سائلا الله ان يعين سموه لما فيه الخير للكويت وأهلها، متعهدين بالسمع والطاعة لصاحب السمو، وان نكون له عوناً ولمسيرته عملاً ودعماً.

واكد معرفي ان الكويت ستحقق في عهد سمو الأمير مزيداً من التقدم والازدهار امتداداً لنهضة الكويت الجديدة التي رسخها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، كما اننا نشعر بكثير من التفاؤل للعهد الجديد بأنه عهد النزاهة والحزم، لما عرف في سيرة سمو الشيخ نواف الأحمد من الحزم في الاصلاحات والمساواة في تطبيق القانون واعلاء قيم النزاهة والعدالة والمساءلة.

وزاد معرفي ان سمو الامير نواف الأحمد يتميز بالشخصية الخاصة التي ستكرس كل اهتماماته للنهوض بالشأن الداخلي وترسيخ دعائم التنمية واستكمال مسيرة العطاء وان يستمر اسم الكويت خفاقاً ولامعاً في المحافل العالمية والدولية.

واختتم معرفي تصريحه بالدعاء للعلي القدير ان يوفق خلفه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في مسيرة حكمه المقبلة، وان يلهمه دوام التوفيق، وان يطيل الله عمره فهو رجل ملتزم بالفكر والعدالة والدين وسيعمل على لم الشمل والاستمرار في دفع البلاد الى الامام وسيسير على خطى المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد.

