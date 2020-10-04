علي دشتي: سمو الأمير يمتلك رصيداً هائلاً من الحكمة والمعرفة

مال وأعمال

صرح نائب رئيس مجلس ادارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل د. علي اسماعيل دشتي بمناسبة تولي صاحب سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت، قائلاً: في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة التي تعصف بالاقتصاد والاوضاع السياسية المتغيرة بشكل كبير في الخارج، نفتخر بأن يكون لدى الكويت قائد مخضرم مثل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، فسموه يتمتع بالحكمة والاستقامة المطلوبة في ظل التوترات الحالية.

واوضح دشتي ان سمو الامير يمتلك رصيدا هائلا من الحكمة والمعرفة والشعبية يعود لسمعته العطرة، ولا يخفى عن احد ان سموه قدوة لنا في التواضع والهيبة والوقار والثقة ليعطي درساً لابنائه من الشعب الكويتي والعرب والامة الاسلامية بالنعم التي من الله علينا بها، ليكون لسان حال الجميع ان يقول الحمد لله على نعمة الكويت وحكامها.

داعين المولى عز وجل ان يحفظ الله اميرنا ويسدد خطاه، وان يعيننا الله على دعم وتحقيق رؤيته لرفعة اقتصاد البلاد.

