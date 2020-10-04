الغيص: مسيرة سمو الأمير حافلة بالإنجازات والعطاء

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رفع رئيس مجلس ادارة شركة «كي جي ال لوجستيك» فهد الغيص اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة توليه مسند مقاليد الحكم.

وقال الغيص، ان مسيرة سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد حافلة بالانجازات والعطاء ومدعاة فخر للكويتيين جميعا، مؤكدا ان التاريخ سيكتب فصولا جديدة من التنمية والازدهار والتقدم استكمالا لرحلة البناء والنهضة التي قادها سمو امير البلاد الراحل طيب الله ثراه.

وأعرب الغيص عن صادق الأمنيات لسموه بموفور الصحة والعافية، لا سيما ان سموه من رجال الدولة البارزين في بناء الكويت الحديثة والنهوض بمستقبلها وعطائه رسم للكويت مكانة خاصة في قلوب اهلها فكان مثالا للتواضع وعنوانا للمحبة والتسامح ورمزا لرجل الدولة القائد.

ودعا الغيص الباري عز وجل ان يوفق سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأن يسدد خطاه في قيادة سفينة الكويت الى بر الأمان ومواصلة عهد البناء والتنمية والنهضة الشاملة للوطن الغالي.

