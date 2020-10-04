يوسف دشتي: تنمية الكويت هدف أساسي لسمو الأمير

مال وأعمال

هنأ مدير عام الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات يوسف دشتي سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الكويت، مؤكداً ان كلمة سموه في لحظة القسم قدم فيها الطمأنينة الى قلوب الشعب الكويتي، مبرهناً لنا بأنه لن يحيد عن السياسة الحكيمة التي قادها سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، ليسير على نفس النهج الذي بدأه اسلافه وتعاقب عليه حكام الكويت منذ نشأتها وحتى يومنا هذا في تنمية البلاد وتقديم الامن والطمأنينة والعمل لرفعه الكويت وازدهارها واستقرارها وترسيخ حكمته وحنكته لاسم الكويت في المحافل العربيه والدولية، والعمل بكل جهد واخلاص للحفاظ على امن البلاد واستقرارها ونهضتها، لانجاح القيادة الجديدة وضمان استمرار السياسة الثابتة والواضحة التي تهدف لتنمية الكويت واعلاء شأنها بين دول المنطقة والعالم اجمع، لما فيه خدمة المواطن والمقيم وبما يشكل امتداداً للعلاقات الانسانية الممتدة التي رسخها «امير الانسانية» الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- في علاقاته مع العديد من دول العالم.

واوضح دشتي ان سمو الامير الشيخ نواف الأحمد ليس بغريب عن المشهد السياسي المحلي او الاقليمي او حتى الدولي، حيث يعد احد ابرز الشخصيات السياسية المؤثرة في المنطقة والعالم، كما أنه يحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والدولي، وذلك لما قدمه من انجازات خلال محطات حياته السابقة.

وختم دشتي الشيخ نواف الاحمد عاصر عدداً من الرؤساء السابقين بدءاً من الشيخ جابر الاحمد ثم الشيخ صباح الاحمد رحمهما الله، فهو على اطلاع وعن قرب ببواطن وخفايا السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

