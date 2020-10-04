الغانم: سمو الأمير يتمتع بمكانة مرموقة في قلوب المواطنين

مال وأعمال

قال أمين عام اتحاد العقاريين قيس الغانم نبارك لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ونتمنى ان يكون خير خلف لخير سلف فهو امتداد لأسلافه السابقين، يتمتع بمكانة مرموقة في قلوب المواطنين بفضل تواضعه وحكمته، ونهنئ سموه كأمير للبلاد خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، سائلا الله أن يمده بالصحة والعافية والرأي السديد وأن يعينه على حمل الأمانة.

ودعا الغانم أن يوفق سموه ويسدد خطاه في مسيرته لقيادة البلاد، مؤكدا أن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من القيادات الحكيمة ورجل المواقف الداعمة لمسيرة النهضة وصاحب حنكة وخبرة سياسية واسعة اكتسبها على مدار سنوات وهو من ابرز الوجوه السياسية التي عاصرت بناء الكويت الحديثة لافتا الى ان تواضعه الجم مكتسبا قلوب الجميع في تسامحه ومحبته للجميع حريصا على المواطنين في كل مناسبة ومكان، لتشعر الكويت بالأمن والأمان فهو الرجل الصادق المتواضع، وفي الوقت نفسه السياسي المقرب من الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

وأضاف ان الشيخ نواف الأحمد يعتبر من الذين شهدوا بناء الكويت الحديثة وكان في موقع القرار على مدار سنوات توليه للعديد من الحقائب الوزارية، وهو ما سيكون عاملا مهما في المرحلة المقبلة من استمرار نهضة وبناء الكويت.

واكد الغانم ان الجميع على ثقة باستمرار مسيرة البناء والتطور وتحقيق رؤية الكويت 2035 وتنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات لتستمر الكويت بلد الخير والعطاء وان يديم على وطننا الحبيب أمنه واستقراره ورخاءه.

