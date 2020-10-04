الشيتان: نعتز بحكمة سمو الأمير ورؤيته في دعم عجلة التنمية

مال وأعمال

رفع وزير المالية براك الشيتان الى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم بالبلاد. وأعرب عن اعتزازه وجميع العاملين في القطاع المالي بالدولة، بحكمة ورؤية سموه في دعم عجلة التنمية الاقتصادية بالكويت، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتمكين الطاقات الكويتية الشابة الطموحة والمؤهلة والقادرة على قيادة المؤسسات المالية والاستثمارية داخل الدولة وخارجها، والاستفادة من مقومات الاقتصاد الوطني لا سيما البشري منها. واستذكر الشيتان دور سموه وحرصه على رفع اسم ومكانة الكويت المالية والاقتصادية اقليمياً ودولياً طيلة الأوقات.

