ماهر معرفي: رؤية سموه ثاقبة في الاعتماد على الاقتصاد الرقمي

مال وأعمال

اكد رئيس مجلس ادارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» ماهر معرفي ان سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد سيكون «خير خلف لخير سلف»، خاصة لما عرف عن سموه بتواضعه الجم وقدرته على ادارة الامور بكل هدوء واتزان، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة بعد تولي صاحب السمو زمام الامور.

واوضح معرفي ان لدى سمو الامير رؤية ثاقبة في كيفية الاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الاطار التنظيمى للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.

وختم معرفي ان المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التركيز على تعزيز الاقتصاد، فقد باتت الحاجة ملحة اكثر من اي وقت مضى للتفكير في كيفية تقليل اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط، وضمان الاستدامة المالية وانفتاح السوق امام المستثمرين، وخلق بيئة اكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وتطوير الخدمات العامة.

