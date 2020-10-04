نواف الصباح: نفخر بقائد مخضرم مثل صاحب السمو

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية والرئيس التنفيذي «بالوكالة» للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» الشيخ نواف الصباح، في ظل الرياح العاتية التي تعصف بالاقتصاد العالمي ومن ضمنه الاقتصاد الوطني، نفتخر بأن يكون لدى الكويت قائد مخضرم مثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد. وقال الصباح بمناسبة تولي الأمير مقاليد الحكم في الكويت، ان سموه يتمتع بالحكمة والاستقامة المطلوبة في ظل الارهاصات الحالية ويملك رصيداً هائلاً من الشعبية يعود لسمعته العطرة ونزاهته المشهود لها، اذ كان لسموه دور بارز في سلم قيادة بلادنا لعقود طويلة، الأمر الذي سوف يكون نبراساً في ادارة القطاع النفطي ومشاريعه العالمية.

