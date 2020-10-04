«الصندوق الدولي للتنمية» ينعى الشيخ صباح الأحمد

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روما - «كونا»: نعى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) سمو امير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وقال رئيس (ايفاد) جيليبر أنغبو في بيان تلقت (كونا) نسخة منه «لقد كان المغفور له باذن الله قائدا يدعم الانسانية حول العالم» معربا عن «تقديره العميق لمشاركة الكويت النشطة تحت قيادة سموه في مهمة الصندوق» المنوط بتنمية المناطق الريفية الفقيرة حول العالم. كما نوه أن بو بالمساهمة الكويتية الكبيرة في مشروعات الصندوق التنمية واستثماراته في البلدان النامية لتحسين أوضاع المجتمعات المنكوبة والنهوض بالمناطق الريفية. وتوجه «بأحر التعازي الى أسرة آل الصباح والى حكومة شعب الكويت باسمه ونيابة عن العاملين بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية» الذي نكس مقره رايته وعلم الأمم المتحدة حدادا على وفاة سمو الأمير الراحل مختتما بالقول “اننا نبجل ارثه المشرق ونحزن لفقدانه».

