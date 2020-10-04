ترامب في المستشفى.. و«كورونا» يفرض أجندته الانتخابية

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واشنطن– الوكالات: أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشفى «وولتر ريد» العسكري قرب واشنطن ليل الجمعة السبت حيث يخضع لعلاج تجريبي لـ«كوفيد-19» ما أدى الى ابعاده عن الحملة الانتخابية قبل شهر من الاقتراع.

وبعد غيابه عن الساحة العامة منذ اعلانه المفاجئ أنه والسيدة الأولى ميلانيا مصابان بـ«كوفيد-19» شوهد ترامب وهو يغادر البيت الأبيض، بدون أيّ مساعدة فيما يضع كمامة خلال توجّهه نحو المروحيّة الرئاسيّة التي نقلته الى المستشفى الواقع في ضاحية واشنطن لتلقّي العلاج.

وفي مقطع فيديو مدته 18 ثانية سجّل داخل البيت الأبيض ونشر على تويتر، كسر ترامب صمته قائلا انه سيدخل المستشفى لكن «أعتقد أنني في حال جيدة جدا». وأضاف «سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام» موضحا أن السيدة الأولى أيضا «في حال جيدة جدا».

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب كايلي ماكناني ان ترامب يتلقى عقار «ريمديسفير» بعد التشاور مع المتخصصين. وأضافت في بيان أن الرئيس «لايحتاج الى أكسجين اضافي».

وأشارت في وقت سابق الى أنه «في اجراء احترازيّ، وبناء على توصية طبيبه والخبراء الطبّيين، سيعمل الرئيس ترامب من المكاتب الرئاسيّة في «وولتر ريد» خلال الأيّام القليلة المقبلة». ويعد ادخال ترامب المستشفى اجراء للتأكد من عدم تدهور الأعراض «الخفيفة» التي يشعر بها الرئيس ويزيد هذا التطور المفاجئ من ضبابية الوضه بالنسبة للانتخابات الأميركية المرتقبة في 3 نوفمبر اذ اضطر ترامب الذي يتخلّف عن خصمه الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي الى تجميد جزء كبير من حملته.

وفي البداية قدم مساعدو الرئيس تقييمات متفائلة عن حال ترامب وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ان الرئيس البالغ من العمر 74 عاما يعاني من أعراض خفيفة و«معنوياته جيدة» ويشعر «بنشاط كبير» لكن في وقت لاحق أشارت رسالة صادرة عن طبيب البيت الأبيض شون كونلي الى وضع أكثر خطورة. وقال كونلي ان ترامب تلقى جرعة من مزيج الأجسام المضادة من مختبر «ريجينيرون» وهو علاج في طور التجارب السريرية لكن لم توافق الجهات التنظيمية على استخدامه بشكل واسع بعد. وأضاف «يقيّم حالته فريق من الخبراء وسنقوم بتقديم توصيات للرئيس والسيدة الأولى في ما يتعلق بأفضل الخطوات التالية».

وقال نجل الرئيس دونالد ترامب جونيور لقناة «فوكس نيوز» ان والده «يأخذ الأمر على محمل الجد بطبيعة الحال، لكنه مقاتل».

وقلب مرض ترامب مسار السباق الى البيت الأبيض رأسا على عقب بعدما وجد بايدن نفسه فجأة وحيدا في مضمار الحملة الانتخابية وقادرا على اثبات أن نهجه الأكثر حذرا تجاه «كورونا» قد كان مبررا وجعل بايدن من ادارة ترامب لأزمة الوباء لاسيما الرسائل المختلطة بشأن وضع الكمامات، محور حملته الانتخابية فيما حاول ترامب مرارا تحويل الانتباه الى مجالات يشعر فيها بالقوة، مثل الاقتصاد وأعلن بايدن الذي وقف على مقربة من ترامب لمدة 90 دقيقة خلال المناظرة الأولى بين المرشحَين الثلاثاء في كليفلاند أن نتيجة اختبار فيروس «كورونا» له ولزوجته جيل جاءت سلبية.

