لا نقل للصلاحيات إلى بنس

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واشنطن – الوكالات: اكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم ينقل صلاحياته الى نائبه مايك بنس، وسيستمر في أداء مهامه من مكاتب الرئاسة في مستشفى والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

في غضون ذلك كشفت وسائل اعلام أميركية عن اصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بيل ستيبيان بفيروس «كورونا». كما أصيبت كيليان كونواي المستشارة السابقة لترامب بفيروس كورونا، لتصبح أحدث مساعدة للرئيس تصاب بالفيروس. وقالت كونواي في تغريدة على تويتر «الليلة تأكدت اصابتي بفيروس «كوفيد-19» أعراضي خفيفة (سعال خفيف) وأشعر أنني بخير»، وأضافت «لقد بدأت عملية حجر صحي بالتشاور مع الأطباء».

وحضرت كونواي فعالية حديقة الورود في البيت الأبيض التي خصصت للاعلان عن مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا الأميركية ايمي كوني باريت. كما أعلن السيناتور توم تيليس عن اصابته ليكون بذلك رابع سيناتور يصاب بالوباء. وكان تيليس وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ موجودا أيضا في فعالية حديقة الورود، كما التقى أيضا بالقاضية باريت في الكونغرس الأربعاء.

