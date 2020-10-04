بايدن يوقف «الدعاية السلبية» وأنصاره يطالبون بـ«سحق» ترامب

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واشنطن- الوكالات: اكد المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة جو بايدن، ان مرض العائلة الاولى» الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يظهر أهمية أخذ جائحة «كورونا» على محمل الجد. وقال مصدر مطلع ان حملة بايدن، ستعلّق بشكل مؤقت الاعلانات السلبية عن الرئيس ترامب بعد اعلان اصابته بفيروس «كورونا». لكن تساءلت بعض الأصوات المؤيدة لبايدن عما اذا كان عليه عدم تسديد لكماته الى الرئيس عندما يكون وضع ترامب الذي ينتقص من بايدن ويهاجم نزاهة بطاقات الاقتراع عبر البريد، على المحك.وغرّد ستيف شميدت، وهو واضع استراتيجيات جمهوري سابق مناهض لترامب الجمعة «اسحق الترامبية، وجه ضربات اليه. ضع اعلاناتك مرة أخرى. هذه ساعة قتال».

وتذكر آخرون كيف سخر ترامب في تجمع حاشد قبل أربع سنوات علانية من المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بعدما عولجت من التهاب رئوي خلال سباق 2016.

وعزز بايدن جدول سفره في أواخر أغسطس بعد أشهر من اقامة أحداث افتراضية أو الظهور في أماكن ليس بعيدة عن ويلمنغتون.

وفي خطوة تؤكد الميّزة التي اكتسبها فجأة في السباق الرئاسي، سافر بايدن (77 عاما) الى غراند رابيدز في ولاية ميشيغان حيث من المقرر أن يعقد تجمعا انتحابيا. وقال بايدن انه يصلي من أجل ترامب وعائلته.

وذكّر بايدن الناخبين أيضا بأنه دافع باستمرار من أجل أخذ فيروس «كورونا» الذي أودى بحياة أكثر من 208 آلاف أميركي على محمل الجد، بخلاف خصمه الذي سخر مرارا منه لتمسكه باستخدام الكمامات. وقال بايدن لأنصاره في ميشيغان تعليقا على مسألة وضع الكمامات «هذا مهمّ جدا». وأضاف «بالتالي كونوا وطنيّين. انها ليست مسألة تعنّت. يتعلق الأمر بالمشاركة في الجهد الجماعي. هذه ليست مسألة سياسة. انّه تذكير قوي لنا جميعا بأنّه يتعيّن علينا التعامل مع هذا الفيروس بجدّية. لن يختفي تلقائيا».

وكشخص بدين يبلغ من العمر 74 عاما، يعاد ترامب بين الفئات الأكثر عرضة للخطر لدى اصابتها بكوفيد-19. وأوضح دانييل غريفين الطبيب المتخصص في الأمراض المعدية برس أن ترامب معرّض بنسبة 20% للاصابة بشكل حاد من المرض لدرجة قد تستدعي امداده بالأكسجين.

