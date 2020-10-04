كتاب وودورد.. ترامب «لم يكن قلقاً» من الإصابة

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نيويورك – الوكالات: اعترف الرئيس الاميركي دونالد ترامب للصحافي بوب وودورد، في حديث خاص، أن فيروس «كورونا» خطير وسريع الانتشار، لكنه قال انه ليس قلقا من الاصابة بالفيروس. وقالت شبكة «CNN» انها حصلت على تسجيل صوتي من مقابلة وودورد مع ترامب في 13 أبريل سلط الضوء على عقلية الرئيس الأميركي، فبينما اعترف ترامب للصحافي أن الفيروس يمثل مرضا وبائيا «يمزق» جسد الانسان أصر علنا على معارضة توجيهات ارتداء الكمامة وقلل من أهمية بروتوكلات التباعد الاجتماعي.

وعندما ألح وودورد بالسؤال حول ما اذا كان ترامب يخشى الاصابة بالفيروس، قلل الرئيس الأميركي من هذه المخاوف، اذ قال الصحافي الأميركي للرئيس «أنت معرض للاصابة به، بالطبع، فالطريقة التي تتنقل بها وهذه الايجازات الصحفية التي تعقدها وتعاملك مع الآخرين، هل تخشى ذلك؟». وأجاب الرئيس الأميركي على السؤال بالقول «لا، لا أخشى ذلك، ولا أعلم السبب»، وعندما سأله وودورد عن السبب، قال ترامب «لا أعلم، لكنني لست قلقا حيال ذلك»، حسب تعبيره.

