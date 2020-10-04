«سيناريوهات حالة العجز».. ماذا لو يكمل المرشح الانتخابات؟

مال وأعمال

واشنطن- الوكالات: أثار اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اصابته المفاجئة بفيروس «كورونا» المستجد قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، تساؤلات عديدة بشأن مصير العملية الانتخابية في الولايات المتحدة في حال عدم قدرة مرشح على اكمال السباق الانتخابي لأي سبب.

فما هي السيناريوهات المتوقعة في حال عجز الرئيس الأميركي بشكل عام عن أداء مهامه لأي سبب كان؟ وما الذي سيحدث اذا أصبح المرشح الرئاسي عاجزا عن اكمال السباق الانتخابي؟

وفقا للدستور الأميركي في حال تم عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن القيام بسلطاته ومهامه يؤول المنصب الى نائب الرئيس. واذا كان نائب الرئيس أيضا عاجزا عن أداء مهام الرئيس، يتم تفويض الصلاحيات الرئاسية لرئيس مجلس النواب الأميركي لحين انتخاب رئيس جديد. وعلى صعيد المرشحين للانتخابات الرئاسية فهناك أيضا قواعد وضعها الحزبان الديموقراطي والجمهوري للتعامل مع أي طارئ أو في حال انسحاب أحد المرشحين بعد تسميته.

هذا السيناريو في حال حدوثه سيكون الأول من نوعه حيث لم يمت أو ينسحب أي مرشح رئاسي من أي حزب في تاريخ الانتخابات الأميركية.

وقبل أي انتخابات تعمل اللجنة الوطنية في كل حزب على تنظيم مؤتمر وطني يقام كل أربع سنوات لترشيح واعتماد مرشح يمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وفي حال عجز المرشح الجمهوري بعد تسميته من قبل المؤتمر، تجتمع اللجنة الوطنية للحزب وتختار مرشحا جديدا لا يكون بالضرورة هو نائب الرئيس. وفي هذه الحالة، يتم اجراء تصويت داخل اللجنة المكونة من 168 عضوا لاستبدال اسم مرشحها العاجز باسم المرشح الجديد.

الأمر ذاته ينطبق على الحزب الديموقراطي أيضا حيث تمتلك اللجنة الوطنية للحزب التي تتكون من 200 عضو قواعد مماثلة، ويتم اختيار المرشح الجديد من خلال التصويت بعد التشاور مع قيادة الحزب، بما في ذلك حكام الولايات من الديموقراطيين.

وفي الولايات المتحدة يتم اختيار الرئيس في مجمع انتخابي يمثل الولايات الأميركية ويحوي 538 عضوا يمثلون كل الولايات ويصوت غالبا ممثلو كل ولاية للمرشح صاحب أعلى نتائج في التصويت الشعبي داخل الولاية. وفي حال عجز أي مرشح بعد فوزه بالانتخابات وقبل يوم التنصيب، فان أعضاء المجمع الانتخابي يختارون بديلا له قد يرشحه الحزب الفائز.

