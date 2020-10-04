النيويوركيون منقسمون: «قد تكون مجرد حيلة»

مال وأعمال

نيويورك - الوكالات: رأى كثر من سكان مدينة نيويورك أن اصابة دونالد ترامب بـ«كوفيد-19» دليل على أنه لم يأخذ الفيروس على محمل الجد، فيما ذهب آخرون في ظل الاستقطاب الذي تشهده البلاد على مشارف الانتخابات الرئاسية الى اعتبار الأمر «مناورة سياسية» للتأثير على الحملة الانتخابية. وفي مسقط رأس الرئيس الأميركي نيويورك وهي معقل ديموقراطي وسجلت عدداً قياسياً من الوفيات بلغ 24 ألفا جراء الوباء أشار كثر الى أنهم لم يتفاجأوا بالنبأ الذي أعلنه ترامب بنفسه. وقال كريستيان برسو (19 عاما) «انه بشر على أي حال، أتمنى له الأفضل»، ولكنه أضاف لدى الحديث معه في حي كوينز حيث ولد ترامب «أتمنى أن يدرك الناس أن (الوباء) خطير وأن الكمامة ضرورية فعلاً». وبرغم أنهم اقلية وغالبا ما يكونون متحفظين في ذكر ألقابهم العائلية، الا أن نيويورك تحوي أيضاً أنصارا للرئيس الأميركي. ناتاشا مثلاً العاملة في متجر قرب برج ترامب، خشيت من أن يكون اعلان ترامب اصابته على تويتر ليلا «خدعة من الديموقراطيين». وفي الجانب الديموقراطي، لا يستبعد البعض وجود مناورة سياسية. وقالت مصففة الشعر الستينية روندا مارين «قد تكون حيلة لننتظر ونرى ما يخبئه». وأضافت «كل شيء مضطرب، اننا في وضع سيء». وفي هذه المدينة حيث صار وضع الكمامة أمراً غير ارادي لكثيرين، فان اصابة ترامب البالغ 74 عاما وهو يعد بالتالي ضمن الفئة الضعيفة أمام الوباء، تثبت أنه «غبي» ويجب أن يحل منافسه الديموقراطي جو بايدن مكانه. ورأى ايسيا بو (27 عاماً) أن اصابته «ستضره» في الانتخابات كما تمنى مارك الخمسيني الموظف الرفيع في القطاع المالي، أن «يقول (المترددون) لأنفسهم «حسناً، انه غبي فعلا» والالتحاق بمنافسه جو بايدن».