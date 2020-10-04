السودان يرغب في «علاقات بلا تطبيع» مع إسرائيل

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الخرطوم – الوكالات: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعا، وذلك للاستفادة من إمكانياتها المتطورة. ودعا حميدتي لمعرفة آراء الشارع السوداني بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، فقال «الشعب السوداني يقرر بعد استطلاع رأي عام، هذه هي الديمقراطية، والرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل، من فوضهم بذلك؟». وقال حميدتي، في مقابلة تلفزيونية من مقر إقامته بجوبا «إن إسرائيل متطورة، ونحن عايزين نشوف مصلحتنا وين» مضيفا «كل العالم شغال مع إسرائيل، والدول العظمى شغالة مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعة». وأضاف حميدتي «نحن نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولا خايفين من زول(احد) عايزين علاقات وليس تطبيع، وماشين في هذا الخط». وتابع حميدتي «التطبيع مع إسرائيل الناس مشت فيه، ونحن إسرائيل لاتربطنا معها حدود، وصحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، والشعب الفلسطيني نحن مفترض نقف معه في قضاياه، لكن نحن ما أقرب الآن من الناس العاملين علاقات مع إسرائيل». وأوضح حميدتي «نحن ما أقرب منهم، إسرائيل لها مع مصر حدود، ونحن ما عندنا حدود ولها مع الأردن حدود، والأردن بها 3 ملايين فلسطيني ويمكن أكثر». وتابع بالقول «شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مربوط مع إسرائيل وهذا ما اتضح لنا ونحن نرجو ألا يكون مربوط بالعلاقات مع إسرائيل». وختم قائلا «نحن ما بنتكلم عن تطبيع، ولكن علاقات، ونحن بنستفيد منها، ودي بتراض وتشاور كل الناس، والناس تشوف مصلحة السودانيين، نحن تعبنا اتحاصرنا كم سنة وكل الشروط أوفينا بها للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

في المقابل، قال رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك إن قضية تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل معقدة، وتحتاج إلى توافق مجتمعي. ورفض حمدوك ربط عملية التطبيع مع إسرائيل بقضية شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

