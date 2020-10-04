بغداد: سحب السفارة الأميركية ليس في مصلحة الشعب

مال وأعمال

بغداد – واشنطن – الوكالات: حذرت بغداد من أن قرار واشنطن المبدئي بسحب سفارتها من العاصمة العراقية قد لا يكون في صالح الشعب العراقي، متعهدة بنتائج إيجابية لإجراءاتها لمنع الهجمات التي طالت المنطقة الخضراء في الفترة الماضية.

وجاء في بيان للخارجية العراقية اثر اتصال تلقاه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من نظيره الأميركي، مايك بومبيو أن حسين «عبر عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخص الجانب الأميركي» موضحا أنه «قد يؤدي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ.

كما أكد الوزير أن «الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، والسياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل». من جهته أكد بومبيو أن العلاقات الأميركية-العراقيّة مهمة للجانبين، ووعد «بأخذ ما طرِح في النقاش بنظر الاعتبار».

وتعرضت السفارة الأميركية، الكائنة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، إلى هجمات مستمرة بصواريخ «كاتيوشا»، طيلة الشهور والسنوات الماضية، وفيما لا زالت أرتال قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأميركية، تستهدف بتفجيرات عبوات ناسفة على طرق انسحابها من الأراضي العراقية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

ومع تكرار عمليات ما بات يعرف بخلايا الصواريخ أو «خلايا الكاتيوشا» في العراق، تضاربت الأنباء حول تصريحات رسمية تتعلق بإلقاء القبض على بعض المتورطين في الهجوم الأخير الذي طال مطار أربيل قبل أيام قليلة، قبل ان يخرج الناطق باسم العمليات المشتركة، وينفي صحة الأمر. فقد أوضح اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية بأن» التصريحات التي نسبت لقيادة العمليات باعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد من الصواريخ بواسطة عربة من نوع «كيا» عارية من الصحة».

يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة كانت أعلنت أن مجموعة إرهابية أقدمت على استهداف محافظة أربيل بعدد من الصواريخ بواسطة عجلة نوع «كيا» محورة تحمل راجمة، وقد سقطت تلك الصواريخ شمال غربي أربيل قرب عدد من القرى، ومن بينها صاروخان سقطا قرب مخيم حسن شامي للنازحين. كما أكدت صدور توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وفتح تحقيق فوري.

أتى ذلك بعد أن حمّلت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق هيئة «الحشد الشعبي» المسؤولية عن محاولة استهداف القوات الأميركية في مطار أربيل مساء الأربعاء بصواريخ أخطأت هدفها وسقطت على موقع مجاور تابع لمعارضين أكراد إيرانيين.

