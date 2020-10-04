روحاني يمنع السفر لحضور الأربعينية

مال وأعمال

طهران – الوكالات: أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني عدم السماح للإيرانيين بالسفر إلى العراق لحضور أربعينية الامام الحسين مشددا على منع المسيرات بالداخل بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وسبق لوزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، أن أعلن عن عدم تسيير رحلات إلى العراق لنقل الزوار بهدف المشاركة بزيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن السماح بدخول 1500 شخص فقط من كل بلد إلى العراق للمشاركة بزيارة الأربعين.

وشارك نحو 3.5 ملايين زائر إيراني في مراسم الأربعين في العام الماضي، بحسب السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي الذي أشار إلى العلاقات الطيبة التي تربط إيران والعراق.

