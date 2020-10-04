قتيل في انفجار بمدينة صناعية وسط إيران

مال وأعمال

طهران– الوكالات: أعلن المتحدث باسم مركز الطوارئ في مدينة أصفهان الايرانية عباس عابدي عن انفجار في مدينة رازي الصناعية بوسط ايران ما أدى إلى مقتل أحد العمال وإصابة آخرين. ووفقا لوكالة «مهر» الإيرانية، قال عابدي، في إشارة إلى الانفجار، إنه تم الإبلاغ عن الحادث لمركز الطوارئ بمحافظة أصفهان وأوضح أن «تفاصيل الحادث لم تعرف بعد». بينما صرح مدير عام إدارة الأزمات بمقر محافظة أصفهان منصور شيشة، بأن الحادث وقع بسبب إهمال أحد العمال أثناء اللحام بخزان الوقود تابع لمصنع لإنتاج الزجاج. وأضاف «توفي في الحادث عامل كان يعمل في اللحام جراء الانفجار والحريق». وأكد أنه تم إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة من خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء للمساعدة في الحادث، مضيفا «حاليا تم محاصرة الحريق وجار إخماده».

